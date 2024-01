«No creo que se pueda hacer cargo»: Paula Pavic respecto a entregar tuición de sus hijos a Marcelo Ríos

El pasado viernes 5 de enero, se emitió un nuevo capitulo de «Podemos Hablar», en el cual el conductor Jean Philippe Cretton tuvo como invitada a Paula Pavic. La ex esposa de Marcelo Ríos, se sincero respecto a las dificultades que ha tenido que vivir tras su separación.

Durante la conversación, la relacionadora publica contó una serie de detalles sobre cómo han surgido los problemas con su ex marido. Entre los cuales destacó, desacuerdos económicos que han ido afectando a sus hijos.

«Dejó de pagarme todas mis tarjetas, con las que yo pago todos los gastos de la casa», señaló.

Fue en ese momento que Pavic, reveló que una de las condiciones que «El Chino» Ríos le habría propuesto para que llegaran a acuerdo de divorcio, se relacionaba con la tuición de sus hijos en común.

Marcelo Ríos pidió quedarse con sus hijos

Paula Pavic, declaró que ella se encuentra dispuesta a llegar a un acuerdo con el extenista. Sin embargo, no estaba conforme con la propuesta que él habría realizado.

«El acuerdo que él ofreció, incluía que yo no me quedara con los niños«, aseguró. «Mi abogado me dijo que era una falta de respeto lo que me estaba diciendo».

A pesar de esta declaración, Pavic no cree que sea Marcelo quien ha estado tomando estas decisiones, sino que lo han estado asesorando para actuar de esa forma.

«No creo que él lo quiera así, porque de hecho lo hemos conversado un montón de veces y, aparte, yo no creo que se pueda hacer cargo de los niños», afirmó durante el programa.

«Eso es para en el fondo evitar tener que dar una pensión por los niños, esa es la razón por la que los niños tendrían que quedarse con él», agregó. Señalando posteriormente que ella creía se trata de una estrategia de abogados, no que él lo quisiera de ese modo.

Una rotunda negativa

Respecto a su reacción ante la propuesta, Pavic asegura que no aceptaría de ninguna manera alejarse de sus hijos.

«No lo veo ni siquiera como una opción. No me veo lejos de los niños”, aseguró.

“Más encima que en la situación en la que plantean que yo debería irme sola a un departamento de 2 dormitorios y que yo puedo ver a los niños cuando quiera», comentó.

«O sea, los voy a ver a su casa, me siento en el living de su casa y juego con ellos en el living de su casa y después me voy a mi casa, como que no tiene sentido en ninguna parte, por donde lo vea no tiene sentido”, agregó.

Finalmente, comentó la postura que podrían tener sus hijos respecto a la posibilidad de quedarse con ella o con Marcelo Ríos, a lo que dijo:

«Para ellos, en su cabeza, ni siquiera van a tener que elegir en un lado o en el otro, es como con los dos, automático», señaló en primer lugar.

«Hoy día quiero dormir acá, mañana quiero dormir allá, es como que no hay una decisión de ‘me quiero quedar con el papá o con la mamá’. Cuando tú les planteas con quién quieren vivir, es ‘¿por qué tengo que elegir? No quiero elegir, quiero estar con los dos«, finalizó respecto al tema.