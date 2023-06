«La mujer más peligrosa»: Daniela Aránguiz publica fuerte mensaje en sus redes sociales

Daniela Aránguiz estuvo en el centro de atención durante el último tiempo. Esto se debe principalmente al reciente termino de su relación amorosa.

En este sentido, la influencer fue muy cuestionada tras filtrar unos supuestos chats íntimos que mantuvo con Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Acá lo que más críticas generó fue el hecho de que Daniela Aránguiz compartió un pantallazo de una conversación que habría tenido con la diputada. En este se pudo apreciar unos calzones, los que serían de Orsini, a quien la ex chica Mekano trató de «cochina».

Luego, la influencer se refirió al tema en Zona de Estrellas, donde mencionó que «Yo no reacciono si no me hacen algo antes». Indicando que su reacción surgió luego de que su ex no pasara el fin de semana que le correspondía con sus hijos.

De todas formas, en esta misma ocasión, Daniela Aránguiz reconoció que fue error y aseguró que no tiene intensiones de volver a iniciar una relación su expareja.

Es importante destacar que recientemente surgieron rumores de una supuesta reconciliación de Daniela Aránguiz con Luis Mateucci.

Esto debido a que hace unos días la chiquilla compartió historias junto al ex chico reality en el casino Monticello.

Recordemos que Aránguiz y Mateucci habían estado saliendo hace un tiempo. Sin embargo, según explicó Luis esto termino porque la ex chica Mekano no podía olvidar al histórico jugador de la selección chilena.

Daniela Aránguiz publica fuerte mensaje en redes sociales

Luego de diversas polémicas y de terminar una larga relación amorosa con el exfutbolista de La Roja. Recientemente, recientemente Daniela Aránguiz publicó un potente mensaje a través de su Instagram.

Se trata de una publicación de otra cuenta que compartió la influencer en su red social.

«La mujer más peligrosa es la que se dio cuenta que puede hacer todo sola», es lo que dice.