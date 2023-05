«La dignidad la perdí…»: Daniela Aránguiz rompe el silencio tras polémica filtración de fotos

Daniela Aránguiz dejó la grande durante los últimos días, esto luego de que filtrara en Instagram una serie de conversaciones íntimas que mantuvo con Jorge Valdivia y Maite Orsini, incluso mostrando lo que supuestamente sería un calzón de la diputada.

Obviamente que esta situación le generó una serie de cuestionamientos, luego de que la tratara de «cochina», en una foto donde se ve un tubo de clotrimazol, el que se utiliza para el tratamiento de infecciones vaginales causadas por hongos.

A raíz de este tema, es que en el último capítulo de Zona de Estrellas, le dieron el espacio para que contara su versión de los hechos sobre lo que estaba pensando al momento de publicar las historias.

Daniela Aránguiz y la filtración de chats

«Yo no reacciono si no me hacen algo antes», comenzó relatando Daniela Aránguiz. Asegurando que todo comenzó porque a Valdivia le tocaba estar con sus hijos el fin de semana, pero según ella, se excuso pues «que se encontraba muy mal» por unas pastillas de su tratamiento.

«Un portal me mandó las pruebas con pasajes y fecha de salida. Jorge viajó el jueves a juntarse con su polola en Panamá y, supuestamente, estaba enfermo y no cumplió su responsabilidad como padre. Ahí empezó mi rabia, porque yo creo que todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida y estar con la persona que uno quiera, pero primero son las responsabilidades» continuó.

Siguiendo por esta línea, Daniela Aránguiz habló de las polémicas filtraciones de chats que hizo en Instagram, reconociendo que se equivocó en la forma, especialmente por «una imagen que no debí haber subido».

Pese a esto, la ex chica Mekano quiso defenderse, afirmando que «yo actué como una mamá dolida, muchas chilenas me deben entender. Yo fui una hija de papás separados y mi papá me hizo lo mismo, me dejó esperándolo y Jorge sabe que eso para mí es muy doloroso y vivirlo ahora como madre es peor».

Por otro lado, al ser consultada por las acusaciones de estar «despechada», confesó que a lo mejor hay parte de eso. «Si la gente me quiere, tiene que quererme por lo que realmente soy, no por un invento de alguien. Y puede ser que tenga un poquito de despechada, un poquito de loca y un poquito de todo lo que dicen, como todas las mujeres, yo creo».

Daniela Aránguiz responde a las acusaciones de «falta de dignidad»

Junto con esto, decidió habló del mensaje de falta de «dignidad» que le envió su ex, dedicándole unas duras palabras. «Yo quiero decir que la dignidad la perdí cuando te perdoné la primera vez que me fuiste infiel… la dignidad la perdí cuando aguanté agresiones psicológicas, verbales y otras que no voy a nombrar acá».

«Perdí la dignidad al estar casada 18 años con una persona machista que ni siquiera me dejaba trabajar», continuó Daniela Aránguiz.

Mientras que, sobre la relación de Valdivia con Maite Orsini, afirmó que espera «que esté enamorado y se lo deseo de verdad, de todo corazón (…) Que aprenda el significado de la palabra amor, porque amor es sin traición, sin ser infiel, a respetar a otra persona».

«Esto me da mucha pena porque siento que todos los años que estuve casada con él no valieron de nada (…) Le deseo lo mejor, doy un paso al costado en esta relación, no tengo intenciones de volver», cerró.