«Mi hijo me ayudó»: Karen Bejarano recuerda crisis que la llevo a ser internada en un Hospital Psiquiátrico

Recientemente, Karen Bejarano estuvo presente en el podcast de Maly Jorquiera, Hazte Ver. En esta instancia la cantante abordó distintos temas de su vida personal.

En este sentido, se refirió a una ocasión en la que le dio una crisis de pánico y fue auxiliada por su hijo durante el 2021.

Karen Bejarano recuerda crisis de pánico

«Estuve internada en un hospital psiquiátrico, porque fueron muchos años que yo guardé muchas vivencias, muchas dolencias que eran traumas», partió señalando.

«Yo por ignorancia, por no conocer de salud mental, pensaba que uno podía vivir con eso. Pero al final te rebota, te explota en la cara y tienes que hacerte cargo», agregó karen Bejarano.

«Existe la posibilidad de que no lo hagas y sigas viviendo con ese dolor permanente, pero yo creo que es mucho más saludable enfrentarlo y decir, bueno es lo que tengo que hacer para ser mejor», complementó.

En este sentido, Karen Bejarano recordó como fue este momento. «Tengo flashes del momento, no me acuerdo en un 100%, solo sé que mi hijo me ayudó a volver a respirar, me hizo ejercicios de respiración, hasta que llegó Juan (su esposo) y me llevaron a urgencias«, contó la cantante.

Cabe destacar que a partir de esta crisis la cantante pudo hablar del hecho que tanto la atormentaba.

«Lo que a mi me pasó fue un abuso sexual, desde muy chica», señaló. Sin embargo, Karen Bejarano explicó que antes de este hecho no se atrevió a contárselo a algún psicólogo por miedo a que se filtrara.

«Tuve que hacerlo, porque me dio esta crisis y ahí boté y como que vomité información, salió todo. Yo no quería que se enterara mi marido, mis hijos. Y se enteraran de la peor forma, que fue con una crisis de pánico y obviamente yo terminé internada«, reveló la exYingo.