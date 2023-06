Gran Hermano Chile: Skarleth arremete de nuevo contra la Pincoya por bromas sobre Pailita

Recientemente, te contamos que Skarleth Labra se vio en una tensa discusión con Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya, luego de que la mujer comenzara a hacer comentarios de Pailita y cantar sus canciones en frente de ella.

Luego de que la adolescente se mostrara claramente molesta, Jennifer le pidió disculpas, frente a lo cual esta le respondió que «no, no pensaste (tu comentario). Tuviste tiempo para retractarte de las cosas que dijiste y no hiciste nada. Solamente me miraste y lo confirmaste. De verdad, yo esas cosas no las tranzo».

«Te he aguantado caleta de cosas, algunas que ni siquiera me debería aguantar, las he tomado a risa… ¿Y después tú me haces eso? No es por hacer show, pero de verdad me molestó caleta lo que hiciste», agregó Skarleth.

Tras esto, es que la Pincoya comentó el altercado con sus compañeros de encierro, los que de inmediato salieron a defender a la chiquilla de 18 años, comentándole que se había desubicado y que no eran necesarios sus comentarios. Momento en el que ella señaló que «si ella no lo supera, es su problema».

La nueva discusión de Skarleth con la Pincoya

Es en este contexto que la chilota intentó arreglar las cosas con ella, preguntándole por qué no le había dicho que le molestaron sus comentarios. «¿Yo andar conversando con la gente sobre lo que pasó entre nosotras dos? Si gente se me acerca y me pregunta ‘Skarleth, tranquila, ¿cómo estás?’, no tengo por qué contarle mi vida» lanzó la chiquilla.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Jennifer insistió en que debió hablarlo con ella. «Porque tú deberías pensar las cosas malas que haces», le replicó la joven, mientras que su compañera le insistió que lo que había hablado de Pailita no había sido en tono negativo.

«Si tú tienes un drama con este cristiano, ese no es mi problema. Y te voy a decir otra cosa. A mí me caes la ra, tú lo sabes… pero no te deberías molestar» le insistió. A lo que Skarleth replicó: «Si te caigo la ra…, no deberías hablar así de mí con otra persona».