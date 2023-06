Claudia Conserva responde a crueles comentarios: «No es porque me esté victimizando»

Desde que Claudia Conserva volvió a la pantalla chica tras sufrir un complejo cáncer de mama, es que se ha enfrentado a una serie de críticas por parte de los usuarios de redes sociales, con muchos asegurando que la estaba utilizando para «dar lástima».

Así es como ocurrió recientemente, luego de que apareciera mostrando en su pecho un parche tipo catéter a raíz de la enfermedad. Pero esto no detuvo a algunos desubicados que de inmediato llenaron sus comentarios en Instagram, con crueles cuestionamientos.

«Vi un poco de tu programa y quedé pensando cuál es la idea de mostrar tu catéter y de hablar bla bla bla de tu enfermedad? Yo tengo un catéter por cáncer de mamas pero no doy lástima que pena»; «Demasiado fome los dos programas de la Claudia, los vi un rato, para los que me van a decir cambia de canal eso hice 😂😂😂😂😂»; «Cual es la idea de poner parche al catéter si el parche se usa solo la primera semana de instalación. Y te pones un parche para el agua siendo que eso debe estar ultra cerrado y ya casi sin cicatriz, yo tengo mi catéter y me acompañara por 5 años más y aunque me saque la polera no se nota», es parte de lo que le dejaron.

Claudia Conserva responde con todo a las críticas

Es en este contexto que Claudia Conserva aprovechó su vitrina en TV+ para contestar a estos cuestionamientos. «A la gente que le molesta y que me escribió por qué salgo con el parche y que encuentran de mal gusto. Quiero decirles que yo sufro de bochornos, cuando usted tiene frío, yo tengo calor».

«Entonces, no estoy dispuesta a ponerme un beatle hasta el cuello, porque a usted le puede molestar que se me asome un poco el parche» continuó la comunicadora.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que explicó que «Este parche, para los que no saben, es producto de que me sacaron el catéter, o sea, un parche de alegría y no es porque me esté victimizando, lo aclaro altiro». Y para cerrar, mencionó: «Lo aclaro, porque después dicen ‘miren, sale mostrando el parche, qué desubicado'».