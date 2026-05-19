Jesse & Joy regresan a Chile con “El Despecho Tour”: ¿Dónde es y cuándo comienza la venta de entradas?

El dúo mexicano Jesse & Joy confirmó su regreso a Chile como parte de su gira internacional “El Despecho Tour”. Luego de su exitoso paso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, los artistas volverán a reencontrarse con el público nacional el próximo 29 de septiembre en el Movistar Arena.

Durante el show, los fanáticos podrán disfrutar de algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Corre”, “Dueles”, “La de la mala suerte” y “Espacio sideral”. Canciones que han marcado la carrera del dúo y que siguen conquistando a distintas generaciones.

La gira comenzó el pasado 14 de mayo y contempla presentaciones en países como Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile.

Con una sólida trayectoria en la música latina, Jesse & Joy se ha consolidado como uno de los dúos más importantes de habla hispana. Actualmente cuentan con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify y han sido reconocidos con importantes premios, entre ellos el Grammy y el Grammy Latino.

¿Cómo comprar entradas para ver a Jesse & Joy en Chile?

El anuncio del tour fue realizado inicialmente a través de las redes sociales del dúo, donde escribieron: “Familia, la música nos vuelve a unir… gracias por tanto amor y por ser parte de nuestra historia”.

Sin embargo, sus seguidores chilenos rápidamente notaron la ausencia de Chile en las primeras fechas anunciadas. “No veo Chile, chequeen eso porfa” y “¿Y Chile?”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

Finalmente, la productora Bizarro confirmó el esperado regreso del dúo al país con el mensaje. “El reencuentro que tanto esperábamos”, desatando la emoción entre los fanáticos. El show será de solo una fecha en el Movistar Arena.

La venta de entradas comenzará este 20 de mayo a las 10:30 horas a través de Puntoticket, según informó la productora.

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