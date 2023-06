¡Todo por Pailita! Skarleth se mandó fuerte parada de carros a la Pincoya en Gran Hermano

Un tenso momento se vivió en Gran Hermano Chile, pues Skarleth Labra, no dudó en lanzarse con todo en contra de Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya, luego de que se mandara unos comentarios relacionados con Pailita.

Hay que mencionar que los usuarios de Twitter que estaban atentos a la transmisión online, mencionaron que esta parte no se mostró y solo se dieron cuenta cuando la adolescente la encaró luego de que la mujer le pidiera disculpas.

«Te lo digo de verdad, de corazón. Si te hice sentir mal, disculpa», señaló la Pincoya mientras lavaban la loza. A esto, Skarleth le replicó que «no, no pensaste (tu comentario). Tuviste tiempo para retractarte de las cosas que dijiste y no hiciste nada. Solamente me miraste y lo confirmaste. De verdad, yo esas cosas no las tranzo».

«Te he aguantado caleta de cosas, algunas que ni siquiera me debería aguantar, las he tomado a risa… ¿Y después tú me haces eso? No es por hacer show, pero de verdad me molestó caleta lo que hiciste» continuó. Frente a esto, Jennifer afirmó que estaba «todo bien» y le volvió a pedir disculpas.

La explicación de la Pincoya

Al poco rato de vivir este tenso momento, es que la Pincoya conversó el tema junto a Francisco, Estefanía y Hans. Ahí fue que el joven de 18 años confirmó que el problema se dio luego de que la mujer comenzara a hablar de Pailita y luego cantara unos temas de él.

«Yo no tengo paciencia. Si no te gustó algo, dilo altiro y lo arreglamos. (Que se molestara por eso) no es mi problema… o sea, ¿nadie puede cantar un tema? No, lo siento» señaló la mujer.

Es frente a esto que sus compañeros de encierro en Gran Hermano, le comentaron que esto pudo haberle dolido más a Skarleth, ya que es más joven, pues cumplió los 18 hace solo unas semanas. «Los niños son de otra forma» recalcó el camionero.