Tras la confirmación de su embarazo: Vanesa Borghi preocupa por mensaje enviado desde una clínica

Vanesa Borghi encendió las alarmas durante la última jornada, tras compartir una postal junto a su pareja, Carlos Garcés, desde una clínica.

Esta situación se da solamente un par de jornadas más tarde de que la ex Morandé con Compañía reveló que b Para ser más específicos, en algunos meses más porque la comunicadora cuenta con cinco meses de embarazo.

¿Qué le pasó a Vanesa Borghi?

La mujer, que prontamente cumplirá 40 años, compartió unas historias de Instagram que alertaron a los fieles cibernautas de su perfil.

«Al parecer me quedaré en la clínica largo tiempo, así que acá está mi compañero (Carlos Garcés) apañando a full. Programamos semana a semana… siempre pensando positivo», indicó Vanesa Borghi en ese contexto durante el inicio del presente fin de semana, según señaló Radio Activa.

Es importante destacar que la comunicadora fue internada por cuadro de salud del cual no entregó más detalles. Y que, incluso, Vanesa Borghi estará ahí más tiempo de lo que esperaba en un inicio.

La inesperada confirmación de su embarazo

«Ya se nota un poco, ¿no? Estoy recontraembarazada», comenzó señalando la chiquilla hace unos días en conversación con Revista Sarah.

Además, Vanesa Borghi también confesó que siempre tuvo en sus planes convertirse en madre, pero que nunca quiso planificarlo, pues quería que llegara de forma natural.

«Siempre quise formar una familia, pero también sabía que el momento iba a llegar cuando tuviera que llegar, y llegó en un momento muy lindo. Estoy feliz con Carlitos, no sé qué te puedo decir, porque en realidad está todo bien. No hay nada que te pueda contar que hoy me haga ruido. Está todo bien en este momento de mi vida» continuó Vanesa Borghi.

Tras esto, la ex Morandé con Compañía reveló que había conversado la posibilidad de ser padres con su amorcito, pero que todo se dio muy rápido. «Era algo que en algún momento conversamos, pero fue todo muy rápido. No fue algo buscado, pero sí muy deseado. Habíamos hablado de que nos encantaría, porque él es ‘muy guaguatero’, muy de familia; de hecho, tiene 15 tíos».