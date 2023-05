Raquel Argandoña revela angustiante momento en el que pensó que perdería la vida

En el último capítulo de Podemos Hablar estuvo presente Raquel Argandoña. En esta instancia la comunicadora dio a conocer un complicado momento que vivió, en el que pensó que perdería la vida.

Argandoña explicó que esto ocurrió debido a que se atoró mientras comía.

«Fue a fines de febrero, yo diría principios de marzo. Yo venía de la piscina de mi edificio, vuelvo a mi casa y, típico, me había duchado, me eché la crema en el cuerpo. Voy a la cocina porque estaba en una dieta estricta de solamente comer proteína» partió diciendo la mujer.

«Mi nana me hacía estos pollos a la plancha, que de un día para otro están súper secos, me los cortaba como en rodajas, digamos, en pedacitos, y yo iba comiendo», contó la reconocida presentadora de televisión.

A esto añadió: «Voy a la cocina, saco unos pedazos de pollo, pero me sigo echando crema así hacia atrás, hago así (levanta la cabeza) y siento que el pedazo me queda acá (apunta a su cuello)».

El angustiante momento de Argandoña

En ese momento empezó a tener problemas para respirar. «En eso digo, ‘¿qué hago?’. Estaba absolutamente desnuda, sola en mi departamento» señaló.

«Voy al citófono, tocaba y yo no podía hablar, no podía decir ‘ayúdame’ ni nada. Abro la puerta (…), yo en mi pasillo tengo cuatro departamentos, el mío más tres más. Toqué las puertas y no había ningún vecino» agregó.

«Empecé a ponerme roja. Yo tengo una Virgen de Lourdes donde tengo el ánfora de mi mamá, y tengo unas fotos de mi familia que rezo todos los días para que estén bien y protegerlos y todo» mencionó Raquel Argandoña.

La comunicadora incluso pensó que esto pudo pasar a mayores. «Dije ‘aquí llegué, no me queda más’. Es que fue horrible», comentó.

Sin embargo, en un momento empezó a sentir que se empezaba a despejar su vía respiratoria. «De repente miro la Virgen y en eso siento que el pedazo se corre un poquitito y podía respirar cortito, y después, el pedazo me entra, y pude respirar», aseguró durante el programa.

Luego, la Quintrala contó que fue tanta la angustia que sintió que entró en llanto tras esta situación.