De «desesperada» tratan a Daniela Aránguiz por comentar foto de Chino Ríos

Como te hemos contado, Daniela Aránguiz se ha visto en el centro de la noticia durante los últimos días, esto luego de que filtrara, a través de sus historias de Instagram, una serie de chats íntimos con Maite Orsini y Jorge Valdivia.

Situación que la llenó de críticas por parte de los usuarios de redes sociales, quienes especialmente la cuestionaron por una captura de pantalla en la que se veían fotos de un calzón sucio y un tubo de clotrimazol que supuestamente eran de la diputada, a la que trató de «cochina».

A partir de esta situación es que Daniela Aránguiz rompió el silencio en Zona de Estrellas, donde comenzó explicando que «yo no reacciono si no me hacen algo antes», acusando que su ex se excusó de pasar el fin de semana con sus hijos como le correspondía.

Y cuando ya parecía que estaba dejando de lado esta compleja polémica, vuelve a protagonizar las portadas, esta vez por una particular interacción, ni más ni menos que con Marcelo ‘Chino’ Ríos, lo que dejó la escoba entre sus seguidores.

Daniela Aránguiz y su mensaje al Chino Ríos

Resulta que en las últimas horas, el ex tenista nacional, publicó unas postales en las que muestra su lujosa nueva adquisición: ni más ni menos que un Lamborghini enchulado. «Al fin llegó la bestia morada», escribió para acompañar los registros.

Como era de esperar, el deportista se llenó de comentarios por parte de sus seguidores, pero sin duda el que más llamó la atención es el de Daniela Aránguiz, quien simplemente le dejó un corazón rojo. Lo que de inmediato comenzó con las especulaciones del público que le estaba coqueteando tras su reciente separación.

«Terapeate oye»; «por si la pongo»; «Dani, te invito a dar una vuelta en mi Swift»; «por si me invita»; «tratando de conquistar al chino»; «te gusta el webeo»; «como sabi en una de esas»; «de cacería ahora que está soltero?»; «jajaja lo que salga»; «ya que se le perdió la varita del mago, se encontró una raqueta» y «andas desesperada» es parte de lo que le escribieron.