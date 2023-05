La radical decisión de Daniela Aránguiz tras polémica filtración de chats

Sin duda que la semana recién pasada ha sido una de las más polémicas para Daniela Aránguiz en mucho tiempo, pues a través de sus historias de Instagram, no se le ocurrió nada mejor que filtrar una serie de conversaciones privadas que mantuvo con Maite Orsini y Jorge Valdivia.

Como era de esperar, esta situación le trajo una serie de críticas, especialmente porque trata de «cochina» a la diputada, en una de las capturas donde se ve un calzón sucio y un tubo de clotrimazol que supuestamente le pertenecerían a ella.

Es en este contexto que Daniela Aránguiz salió a dar explicaciones en Zona de Estrellas, donde aseguró que «yo no reacciono si no me hacen algo antes», contando que el exfutbolista no pasó el fin de semana con sus hijos cuando le correspondía, pues se habría ido de viaje a Panamá.

Por otro lado, la panelista se refirió a la filtración de los chats, reconociendo que se equivocó en la forma, en especial con «una imagen que no debí haber subido».

¿Qué hizo Daniela Aránguiz tras su polémica semana?

Y raíz de esta fuerte polémica que la tuvo en el centro de la noticia, Daniela Aránguiz tomó una especial decisión para tratar de dejar atrás todo el tema, especialmente pensando en sus dos hijos y alejarlos de este mal rato.

Resulta que por el fin de semana recién pasado agarró sus maletas y junto a los adolescentes partió ni más ni menos que hasta Antofagasta, para disfrutar de unos buenos días de descanso en la playa.

Desde ahí que Daniela Aránguiz se dedicó a compartir una serie de historias en las que se le podía ver comiendo en distintos restaurantes e incluso carreteando en un pub de la ciudad. Pero sin duda que lo que más llamó la atención, fueron las postales que compartió con sus retoños.

Pues además de subir varias historias con los menores, les dedicó un posteo, donde escribió: «Siempre serán mi prioridad, mi 1 opción mi más grande Amor mi Familia ❤️❤️❤️ nos encanto conocer Antofagasta un viaje cortito pero lleno de momentos lindos».