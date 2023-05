«Mis noches son largas»: Aylén Milla muestra el lado íntimo de su lucha contra el cáncer

Hace casi una semana que Aylén Milla dejó impactados a sus seguidores, al revelar en un live de Instagram que padece cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos, por lo que ya comenzó a recibir tratamiento.

«Claramente, y lo digo con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, pestañas y tampoco me importa. Me cansé de estar intentando fingir y usar una peluca», es parte de lo que señaló en ese momento la argentina.

Desde ahí, que se ha dedicado a compartir todo tipo de registros de lo que ha sido su vida con esta complicada enfermedad, dejando claro cómo lo hace para arreglarse y sentirse bien con ella misma luego de las duras sesiones que debe atravesar a diario.

Es en este contexto que en las últimas horas, Aylén Milla mostró a sus seguidores, algunos detalles más íntimos de lo que es su tratamiento contra el cáncer, mostrando cuáles son las secuelas que le dejan las quimioterapias.

Aylén Milla muestra cómo vive su día a día con la enfermedad

A través de sus historias de Instagram, la ex chica reality compartió una serie de registros, en las que muestra cómo es que cuida su piel para que no se vea tan afectada, afirmando que «mis noches son largas… Piernas arriba, luz roja, mil cremas y procedimientos para cuidarme antes de dormir».

«Muchas vitaminas, productos para que todo se mantenga, crezca, etc. Desde la uña del pie, hasta la punta de mi cabeza, tengo algo que aplicar para cuidar mi cuerpo de este bombardeo de quimioterapia hacia mis células sanas. Merci mon amour, good night vida!», continuó Aylén Milla.

Junto con esto, aprovechó de mostrar, cómo es que lucen sus tobillos tras recibir la quimioterapia. «Cancer facts. Efectos secundarios, entre otros: La realidad es una retención e inflamación por las quimios y/o corticoides que tiene el tratamiento».

Pese a esto, Aylén Milla se mostró más que optimista frente a lo que está viviendo: «Pero no importa, seguimos (con) Home Office de casa y ahí buscaremos unos masajes de drenaje o botas tal vez de presoterapia».