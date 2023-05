«Te lastime a ti el doble»: Daniela Aránguiz se manda nuevo palo tras filtración de chats

Como muchos ya saben, Daniela Aránguiz ha estado en el centro de la noticia, esto luego de que decidiera filtrar a través de sus historias de Instagram, una serie de conversaciones privadas que tuvo tanto con Jorge Valdivia como con Maite Orsini.

Esto sin duda que le trajo una serie de críticas por parte de los usuarios de redes sociales, quienes especialmente la cuestionaron por una captura de pantalla en la que se veían fotos de un calzón sucio y un tubo de clotrimazol que supuestamente eran de la diputada, a la que trató de «cochina».

A partir de esta situación es que Daniela Aránguiz rompió el silencio en Zona de Estrellas, donde comenzó explicando que «yo no reacciono si no me hacen algo antes», acusando que su ex se excusó de pasar el fin de semana con sus hijos como le correspondía.

Eso si, se refirió a la filtración de los chats, reconociendo que se equivocó en la forma, en especial con «una imagen que no debí haber subido».

Tras esto, intentó dejar atrás toda la polémica, pues partió por el fin de semana con sus hijos a Antofagasta para disfrutar de unos días en la playa, alejándose de la capital. Desde ahí que la chiquilla compartió una serie de registros disfrutando de la ciudad.

Junto con esto, publicó una sentida publicación con sus retoños, a los que les dedicó un bello mensaje. «Siempre serán mi prioridad, mi 1 opción mi más grande Amor mi Familia ❤️❤️❤️ nos encanto conocer Antofagasta un viaje cortito pero lleno de momentos lindos».

Daniela Aránguiz deja la escoba con su posteo

Pero al parece la calma le duró poquito a Daniela Aránguiz, ya que en las últimas horas subió a través de sus historias un mensaje que muchos aseguraron que podía ir dirigido ni más ni menos que a Jorge Valdivia.

Resulta que la influencer publicó el posteo de una cuenta que dice «Karma: Cuando tú lastimes a una persona que no es mala, prepárate para que la vida te lastime a ti el doble».