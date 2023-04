Luis Mateucci cuenta la firme de por qué se aburrió de Daniela Aránguiz: «Se cree todavía su mujer»

En las últimas horas, comenzó a correr el fuerte rumor de que todo se había terminado entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz, esto luego de que varios descubrieran que los chiquillos se habían dejado de seguir en Instagram.

Hay que recordar que desde el quiebre de la panelista de Zona de Estrellas con Jorge Valdivia, se había mostrado más que cercana con el argentino, saliendo juntos en varias oportunidades, incluso disfrutando del concierto de Romeo Santos.

Y aunque en varias ocasiones, Daniela Aránguiz afirmó que solo eran amigos, desde el lado de Luis Mateucci, siempre se mostró interesado en tener algo más con ella. Por lo mismo que muchos quedaron sorprendidos al ver que ya no se seguían en redes sociales.

Luis Mateucci se aburrió de Daniela Aránguiz

Es en este contexto que desde Las Últimas Noticias se comunicaron con el argentino, quien contó la firme sobre lo que está pasando con la ex chica Mekano, confirmando que se aburrió de intentar dejar de ser su amigo.

«Me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex», aseguró Luis Mateucci en conversación con el medio antes nombrado.

Siguiendo por esta línea, agregó que «siempre fuimos amigos, pero ella sube cosas a su Instagram de su exesposo, como la carta que él le escribió o una revista donde titula La mujer del Mago».

«Está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé», continuó Luis Mateucci.

«Ahora estoy un poco enojado. Nunca pasó nada más entre nosotros, porque no podés estar con una persona que todo es el mundo al revés. Él (Jorge Valdivia) anda con otra y Daniela sigue con más de lo mismo» cerró el ex Doble Tentación.