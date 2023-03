La impactante revelación de Rocío Marengo en su eliminación de Aquí se Baila

Este lunes en la noche se emitió un nuevo capítulo de Aquí se Baila, donde ocurrió la segunda eliminación de la temporada, con los participantes en riesgo se la jugaron con todo para evitar irse pa’ la casa.

De esta forma es que una de las parejas que se presentó fueron Rocío Marengo junto a Pancho Solar, quienes bailaron ‘Dancing queen’, de ABBA. Tras su coreografía, Rocío se disculpó porque luego de su presentación anterior se había ido enojada del estudio, reclamando que no entendieron su propuesta.

En ese momento, Neilas Katinas le respondió que cuando tres jurados no entienden la propuesta, probablemente es porque la propuesta no estaba bien. Los tres jurados criticaron que la canción escogida esta vez era demasiado lenta, entonces la coreografía se vio fome y parecía que caminaba en vez de bailar. Neilas le dio nota 4 y Pachano nota 5.

Al final, Rocío Marengo y Emmanuel Torres debieron enfrentarse en un duelo, en el que con una decisión dividida por parte del jurado, terminó con la argentina como la nueva eliminada.

El sorpresivo anuncio de Rocío Marengo

La modelo, junto con agradecer la oportunidad de volver a Chile, hizo un inesperado anuncio: que se retira de la TV por ahora, ya que se irá a vivir a Miami con su novio.

«Ya vengo pensando hace mucho esto. En principio es un año sabático, lo tengo pensado hace mucho y siempre aparecían nuevos proyectos y me daba pena y lo posponía, son 20 años de trabajo sin parar entre ambos países. Me adapté a todo, pero ahora hay que parar. Me voy a vivir a Miami, éste es mi último proyecto… me voy en mayo a vivir con mi novio a Estados Unidos» confesó.

Acerca de su duelo final, Rocío Marengo aseguró que deliberadamente le puso poco esfuerzo a su baile. «Fue mala suerte, era impensable que Emmanuel se quedara en blanco y se olvidara de la coreografía. Cuando vi eso dije ‘¡No! ¡Imposible!’. Pero pasó, y por eso mis 45 segundos finales los hice sabiendo que era mi último baile».