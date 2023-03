«Se me calentó el hoc…»: Pamela Díaz recuerda su comentado live arriba de la pelota

La noche del viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde Pamela Díaz sacó carcajadas al contar la historia de cuando en plena pandemia hizo un live en Instagram arriba de la pelota, esto tras tomarse dos botellas de vino blanco en su casa.

Resulta que a La Fiera se le ocurrió hacer la transmisión, tras una reunión por zoom con sus compañeros de La Noche es Nuestra. «Se me calentó el hocico» comenzó confesando, junto con asegurar que estaba «entonada, pero hablaba bien». Instancia en la que también invitó a sumarse a Jean Philippe Cretton y Nacho Gutiérrez.

«Después del live, yo despierto al otro día, y tenía 220 mensajes de WhatsApp. Alguna cagada me mandé, mi mamá me odiaba y todo. Una vergüenza para el país. No contesté ninguna cuestión. Y me llama por teléfono un amigo mío, José Miguel Viñuela», continuó Pamela Díaz.

Tras esto recordó las palabras que le dedicó el actual animador de TV+. «Amiga, no vi tu live, pero muchos amigos míos y amigas me llamaron por teléfono, ‘¿viste a la Pame? Estaba un poquito entonada, desubicada, y ustedes trabajan juntos’».

El particular mensaje de Viñuela a Pamela Díaz

Siguiendo por esta línea, Pamela Díaz reveló la respuesta que le dio y el particular consejo de Viñuela. «Él llama y me lo dice, y yo digo ‘pero cómo, estaba entonada, estaba en mi casa, no le pongas color’».

«No amiga, porque yo te quiero mucho, estamos trabajando juntos en muchas marcas. Nos está yendo la raja, tú no puedes mandarte esa cagada. Porque tú no puedes estar tomando. Las marcas nos quieren, tienes que cuidarte, protégete, hueona» le comentó el rostro.

Pero toda la cosa dio un giro en 180°, ya que José Miguel Viñuela no siguió su propio consejo. «Pasan dos semanas y este ahue… le corta el pelo a ese hueón y nos echan del supermercado. Y hoy día Santa Isabel ni nos conoce».

«Es verdad, tiene toda la razón» fue el remate del animador.