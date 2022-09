Rocío Marengo comparte feo mensaje que se burla de su frustrado embarazo

Rocío Marengo ha pasado por complejos momentos durante las últimas semanas. Ya que pese a su gran incorporación a la cuarta temporada de «El Discípulo del Chef», la trasandina ha pasado por varias situaciones díficiles e incluso, se ha tenido que enfrentar a la mala onda de la gente por lo mismo.

Es bien sabido que la bailarina se sometió a un tratamiento para poder lograr ser madre a sus 42 años. Sin embargo, este no funcionó, según lo confirmó ella hace un par de semanas.

«Prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino», expresó la también modelo a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Esto sin lugar a dudas fue un gran golpe, al igual que la separación con su pareja, Eduardo Fort, después de ocho años de la relación. El tema marcó la pauta de su reciente aparición en «Podemos Hablar» e incluso, fue parte de un comentario indolente por parte de un internauta.

El ataque a Rocío Marengo

«Este año intenté ser mamá, ya tengo 42 años y el resultado fue negativo, no fue posible, no salió todo como yo esperaba y fue muy duro, me ilusioné mucho», señaló Rocío Marengo en el espacio conducido por Jean Philippe Cretton.

Pero la bailarina no se da por vencida. Al menos así lo aseguró en el espacio de Chilevisión. «Yo siento que yo de esta vida quiero irme siendo mamá y lo voy a conseguir», manifestó Rocío Marengo, quien recientemente fue atacada con relación al mismo tema.

«Muestras cosas muy de lujo, que bueno tenerlo todo. Yo tengo lo más importante: pude ser madre, q vos con todo tu dinero no lo sos ni lo vas a ser. Besitos», soltó la desubicada persona, en el chat directo con la participante de El Discípulo del Chef.

La argentina no se quedó de brazos cruzados y respondió al innecesario ataque en redes. «Hay gente que realmente está muuuuy mal!», dijo en primera instancia.

Asimismo, cerró su respuesta expresando: «El resentimiento y la maldad en su máxima expresión!», remató Rocío Marengo a través de las historias de su red social.