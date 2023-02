Daniela Aránguiz lanza dura acusación contra Maite Orsini: «Ella tiene mucho poder»

En las últimas horas, Daniela Aránguiz se ha visto en el centro de la noticia, esto luego de que, en una transmisión en vivo, asegurara que Jorge Valdivia estaba en una relación con Maite Orsini, incluso mientras intentaba que retomaran su matrimonio.

«Lo lamento mucho por ella, porque la idea no es hacerle daño», comenzó señalando la chiquilla, junto con agregar que «Ella (Maite) se metió con un hombre separado y eso no tiene nada malo. Lo malo son las mentiras que hay en el medio».

A raíz de esta situación, es que Maite Orsini recurrió a sus redes sociales para compartir un comunicado en el que rompe el silencio con relación a esta situación, considerando que comenzó a recibir amenazas.

«Me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menor; pero estoy recibiendo muchos mensajes de odio de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe prestarse al escrutinio público» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Maite Orsini agregó que «en ese sentido, en primer lugar quiero aclarar que en relación al ex diputado (Marcelo) Díaz, jamás me entrometí en su matrimonio. No es de mayor relevancia, pero tampoco soy ni he sido amiga de su ex pareja».

«No estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto» continuó.

Daniela Aránguiz y su fuerte acusación

Es en este contexto que durante la mañana de este martes, Daniela Aránguiz mantuvo un contacto con el ‘Mucho Gusto’, donde fue consultada por el comunicado de Maite Orsini, frente a lo cual aseguró que la diputada no lo había escrito.

«Ese comunicado no lo hizo ella y lo debe que haber hecho alguien por el gobierno. Ella tiene mucho poder, porque incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y le hace desaparecer los papeles», afirmó la panelista de ‘Zona de Estrellas’.

Junto con esto, confesó que «Jorge estuvo detenido y ella lo sacó. Si ella tiene el poder de eso, también tiene el poder para que le redacten una carta».