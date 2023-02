Maite Orsini responde tras filtración de Daniela Aránguiz: «Estoy recibiendo mensajes de odio»

En las últimas horas quedó la grande en el mundo de la farándula, esto luego de que Daniela Aránguiz contara en un live de Instagram que su exesposo, Jorge Valdivia, estaba en una relación ni más ni menos que con la diputada Maite Orsini.

«Yo hablé con ella. Ella me mandó un mensaje y hablamos por WhatsApp. Y le dije ‘yo no voy a volver con él’ (…) Me dijo que a ella le había mentido igual que a mí. Y que cuando yo había estado en Estados Unidos con él intentando volver, él hablaba con ella. Entonces esto ya venía hace rato», afirmó la panelista de ‘Zona de Estrellas’.

Es en este contexto que, luego de que se viralizaran los dichos de Daniela Aránguiz, la propia Maite Orisini decidió emitir un comunicado en el cual se refirió a este situación, además de revelar que ha recibido una serie de violentos mensajes contra ella y su familia.

Maite Orsini se confiesa

«Me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menor; pero estoy recibiendo muchos mensajes de odio de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe prestarse al escrutinio público», comenzó señalando en Instagram.

Siguiendo por esta línea, Maite Orsini aseguró que lamenta «profundamente que personas incentiven estas actitudes violentas al dedicarse a comentar sobre mi intimidad y además publicar mentiras».

«En ese sentido, en primer lugar quiero aclarar que en relación al ex diputado (Marcelo) Díaz, jamás me entrometí en su matrimonio. No es de mayor relevancia, pero tampoco soy ni he sido amiga de su ex pareja» continuó la diputada.

Tras esto, señaló que «no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto».

Ya para cerrar, Maite Orsini indicó: «Hago esta declaración con el propósito de que se detenga la violencia psicológica y digital directa, así como las actitudes de quienes indirectamente la desvían hacia mí y mi familia».