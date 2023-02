José Antonio Neme no dudó en criticar a Tonka Tomicic y Carmen Gloria Arroyo

En el reciente capítulo de Mucho Gusto, el animador José Antonio Neme no dudó en criticar el desempeño que tuvieron las animadoras. Esto cuando se encontraba discutiendo junto a Andrés Caniulef y Karen Doggenweiler sobre el futuro televisivo de Tonka.

Durante la mañana en Mega, los animadores y Caniulef se encontraban hablando de los planes de Canal 13 para Tomicic. Esto luego de que sus proyectos quedarán en incertidumbre al finalizar el Festival de Viña.

En ese contexto, el Panelista señaló: En estricto rigor, no hay proyectos en carpeta para Tonka en el corto plazo, yo creo que es muy difícil que ella vuelva como rostro principal de un programa de televisión

Al sugerir que el último programa de Tonka como animadora principal fue “Échale la Culpa a Viña”, Karen Doggenweiler no contuvo su curiosidad y preguntó respecto a la relación que mantuvieron ambas animadoras. Andrés Caniulef, solo respondió que ambas se habían llevado bien.

Si bien el panelista parecía entregar una respuesta positiva al respecto. El animador decidió interrumpirlo comentando que él opinaba diferente a su compañero.

El análisis de José Antonio Neme

José Antonio Neme no dudo en expresar su punto de vista respecto al desempeño que tuvieron Tonka Tomicic y Carmen Gloria Arroyo. Según lo consignado por Tiempo X, el animador indicó que televisivamente no se vió una gran química entre las animadoras.

«Yo vi el programa, dos o tres veces, me parecía que no se miraban, que no dialogaban, o sea, básicamente un panel televisivo tiene que mirarse, uno construye una narrativa común. Hay chistes internos, aquí no había eso, puede ser porque no se conocían tanto», comentó.

Neme arremete en contra de Maite Orsini

Durante esta mañana el matinal ‘Mucho Gusto’, habló en exclusiva con Daniela Aránguiz. Aquí la ex del Mago Valdivia no tardó en entregar detalles respecto a la supuesta relación de Maite Orsini y Jorge.

Ante esto el animador de Mega, no tardó en entregar su opinión al respecto, y aquí señaló en primer lugar: «Un segundo, yo aquí voy a empatizar con Daniela Aránguiz, el Mago me da lo mismo, no lo conozco, le tengo respeto como futbolista»

«Voy a hacer un ejercicio súper sensato, que no tiene que ver con mujer u hombre, a cualquier persona. Tú te acuestas conmigo, tuvimos una relación de matrimonio, hay sentimientos comprometidos, recuerdos«, continuó.

«Y te paras de mi cama, te vas al aeropuertos, te tomas un avión con otra persona y yo te reviento. Es una reacción muy humana la que tuvo Daniela Aránguiz», señaló bastante eufórico el animador.

El locutor, terminó su discurso con una fuerte frase en contra de Jorge Valdivia y Maite Orsini: «El otro no tiene que venir a reclamar absolutamente nada y la diputada que se vaya a legislar, que para eso le paga el Estado«.