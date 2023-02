¡A este sí! Carlos Rivera llegó con todo su amor al Festival de la Corazón

¡Paren todo! que en la Número Uno nos pusimos internacionales y tuvimos el lujo de contar con ni más ni menos que el reconocido cantante Carlos Rivera, quien habló de su carrera musical y nos contó más sobre su nuevo trabajo musical.

Y es que el artista mexicano llegó a instalar todo su amor a los estudios de Radio Corazón, donde conversó y se «sinceró» de todo junto a nuestros queridos Pato Torres y Julio Stark.

Con temas como «Te Esperaba», «Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro», «100 Años», además de la icónica versión de Recuérdame de la popular película de Disney, Coco, quiere seguir cosechando éxitos este 2023 lanzando un nuevo álbum, el cual se encuentra a la vuelta de la esquina.

El nuevo álbum de Carlos Rivera

Luego de tres años sin pisar tierras nacionales, en La Más Querida, adelantó más detalles de las canciones que tendrá el nuevo trabajo discográfico del cantante del amor.

En este contexto, nos habló de su canción «Sincérandome» la cual se estrenará el 16 de febrero junto al disco del mismo nombre. Bajo este sentido, expresó que intenta que las personas se sientan identificadas, ya que este tema «es un desahogo de como a veces nos sentimos los seres humanos. No está ni siquiera cantada a nadie más, sino simplemente desde el corazón abierto diciendo ‘hay veces que me cuesta enfrentar todo lo que odio de mi, los medios, todo lo que no te permite avanzar, el ser también como todo lo que siempre te han impuesto a ser y a veces querer salir corriendo…'»

Con respecto a su nueva producción, Carlos Rivera reveló el porqué lleva el mencionado nombre. «Decidí titularlo así porque quería que fuera el filtro para elegir las canciones del álbum, y de hecho, aparte de todas las que escribí después de esta canción, muchas que me fui como al pasado y dije ‘si es sincérandome ¿por qué no comparto esas canciones que nunca compartí?».

¿Qué traerá el disco?

Ante esto, señaló que por años guardó interpretaciones porque eran muy personales. Sin embargo, esto fue un momento bisagra, ya que su corazón luego de crear «Sincérandome», lo iluminó y se dio cuenta que «todo el mundo quiere dedicar una canción así».

En este sentido, se refirió a otros temas que estarán dentro de la producción. «A los 16 años escribí ‘Eres tu mamá’, que es una de las canciones del álbum… no tenía dinero para regalarle a mi mamá para el día de la madre, y dije ‘le voy a escribir una canción’ y se la canté en el festival de la escuela y hasta ahora 20 años después la agregué».

«Luego está ‘Siempre estaré aquí’ que esa es dedicada a mi familia y especialmente ahí tiene que ver mi papá porque él es el que me va a dejar a la Ciudad de México», expresó, rememorando el momento cuando tuvo que dejar su familia y mudarse a otra ciudad tras quedar en un programa de talentos.

En cuanto a lo que transmite dicha canción, reveló que «habla de la despedida, cuando uno se desprende de tu hogar, de tu gente, de tu tierra para ir a cumplir tus sueños»,concluyó.