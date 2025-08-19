Remezón en Canal 13: Importante rostro abandona la señal para comenzar con su carrera política

Siguen los cambios dentro de la televisión nacional. Recientemente, un popular integrante de Canal 13 se despidió de sus compañeros para enfrentar nuevos desafíos.

Fue en la transmisión del programa ¡Hay que decirlo! Donde el panel le deseó lo mejor, mientras él se despedía notoriamente emocionado.

Según la periodista Cecilia Gutiérrez, el comunicador Felipe Vidal comenzará con una carrera en la política.

Antes de terminar el programa, Paulina Nin se tomó un tiempo para dedicarle unas sentidas palabras.

Felipe Vidal se despide de Canal 13 para comenzar carrera política

«Es un día especial, tenemos que desearle todo lo mejor a Felipe porque emprende un tremendo desafío en su vida», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Nosotros como equipo le queremos decir: que te vaya súper bien. Vamos a estar contigo, te vamos a apoyar y usted vaya, haga lo que tiene que hacer y rómpala».

Vidal respondió con mucha emoción, incluso bromeando: «Este equipo es increíble, incluido Mateucci», refiriéndose a los altercados del pasado.

«Todos y cada uno de los que integran este programa son maravillosos (…) así que muchas gracias por haberme recibido como me recibieron. Los quiero mucho y ojalá que la cosa ande bien para mí y, por supuesto para ustedes», cerró Felipe Vidal.

Si bien el periodista no ha detallado su decisión, Cecilia Gutiérrez reveló que Vidal se quiere dedicar a la política.

«Yo sí votaría por él», indicó a través de sus historias de Instagram.

Finalmente, Evopoli confirmó a Felipe Vidal como candidato a diputado en el distrito 9. Las comunas pertenecientes son: Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

