Carlos Rivera llega con su nuevo disco «Sincerándome»

Atención chiquillos que el 2023 llega con todo para Carlos Rivera con el lanzamiento de ‘Sincerándome’, su séptimo álbum y el más importante como compositor, es el resultado de una profunda reflexión personal en la que el artista ha querido compartir sus experiencias más íntimas y personales.

«Escribir canciones siempre ha sido mi medio de comunicar más efectivo. El lugar donde me sincero y me atrevo a decir todo lo que solo con palabras jamás me atrevería. Me emociona mucho que el nuevo álbum será completamente de cantautor con canciones 100% mías», comienza señalando el mexicano.

Siguiendo por esta línea, Carlos Rivera agrega que «Las canciones de mis más grandes amores, mis mejores desahogos y de mis grandes pasiones. Si tú me quieres conocer de verdad, me encontrarás en mis canciones».

Aunque siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal se refiere, es por medio de sus canciones que se abre por completo. En ellas deja ver sus historias y emociones más íntimas, son poemas cotidianos con los que cualquier persona puede identificarse.

Como compositor, Carlos Rivera ha nutrido su carrera con una lista de grandes éxitos, como: “Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro”, “Me Muero”, “Como Pagarte”, “Te Esperaba”, “Otras Vidas” entre otros que lo han hecho acreedor a múltiples discos de Diamante, Platino y Oro en distintos países. Y esta vez con Sincerándome comparte 10 nuevos temas llenos de todo su sentimiento y verdad.

Carlos Rivera en Radio Corazón

Hace unas semanas, el artista nos visitó en los estudios de la Número Uno de Chile, donde señaló que este disco «es un desahogo de como a veces nos sentimos los seres humanos. No está ni siquiera cantada a nadie más, sino simplemente desde el corazón abierto diciendo ‘hay veces que me cuesta enfrentar todo lo que odio de mi, los medios, todo lo que no te permite avanzar, el ser también como todo lo que siempre te han impuesto a ser y a veces querer salir corriendo…'».

«Decidí titularlo así porque quería que fuera el filtro para elegir las canciones del álbum, y de hecho, aparte de todas las que escribí después de esta canción, muchas que me fui como al pasado y dije ‘si es sincerándome ¿por qué no comparto esas canciones que nunca compartí?'», agregó.