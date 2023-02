¿Nuevo palo para Piqué?: Así suena un pedazo de la nueva canción de Shakira

¿Otra más? Gran expectación ha causado el próximo trabajo musical de Shakira, teniendo en cuenta el gran éxito que tuvo su colaboración con el productor argentino Bizarrap en la Music Session #53, donde la colombiana barrió el piso con su ex pareja Gerard Piqué luego de que él le pusiera los cuernos.

Por ello, muchos internautas se preguntan si la intérprete seguirá lanzando dardos al padre de sus hijos, haciendo que el morbo se apodere de la web.

Por esto mismo, la filtración de un pequeño fragmento de un nuevo tema de Shakira, ha causado bastante revuelo en las distintas redes sociales, puesto que además, también tendría un par de barras haciendo alusión al ex futbolista.

La nueva producción musical de Shakira

Y es que la colombiana sigue trabajando duro en su nuevo disco, por lo cual ya tenemos unos pequeños indicios de una canción que aparecería ahí. Pues se trata de una colaboración con ni más ni menos que con su compatriota Manuel Turizo.

¿Creen que tenga la misma repercusión que tuvo su último lanzamiento? Eso estará por verse, pero por ahora se hace muy complicado superar las 100 millones de reproducciones que tuvo su «tiradera» contra Piqué en tan solo dos días de su estreno.

Pero pongamos la pelota al piso, si analizamos el extracto que te dejaremos a continuación, no se puede decir con certeza que la canción hace alusión a su ex pareja, pero según su letra parece expresar su deseo por estar con alguien de forma netamente carnal, ya que dicha persona no tendría amor para dar.

En este sentido, se escucha decir: «Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía».

Escucha el fragmento a continuación: