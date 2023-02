Antonella Muñoz se pronuncia tras denunciar por segunda vez a Iván Cabrera

Los últimos meses, Iván Cabrera no ha salido de la mirada de los medios. Esto debido a los problemas legales y familiares que lo han estado rodeando.

Recordemos que en primer lugar el bailarín fue denunciado por su ex pareja, Antonella Muñoz, en diciembre de 2021. En ese momento ella declaró que habría sido drogada por el bailarín y obligada a tener relaciones sexuales. Sin embargo, unas semanas después salió a desmentir en redes sociales sus dichos.

«Desmiento todo lo que dije, el jamás abusó de mí, jamás me obligó a nada«, fue lo que señaló Muñoz.

Lo ocurrido entre Iván Cabrera y su ex

Recientemente, Iván Cabrera y Antonella Muñoz sorprendieron a todos luego de ser vistos de vacaciones junto a su familia. Esto no fue todo, pues la pareja posteriormente confirmó su regreso como pareja. Es más, ambos compartieron diferentes registros juntos en sus redes sociales.

La estabilidad de la pareja no duró mucho. Pues ha inicios de este mes, el pasado 5 de febrero, el ex chico Yingo fue detenido nuevamente tras cometer violencia intrafamiliar. El hecho habría ocurrido en Providencia y Muñoz habría constatado lesiones en su cuerpo.

En está oportunidad, Cabrera no se quedó callado. Haciendo uso de sus redes sociales, entregó su versión de los hechos: «Volvimos. Pero cuando ocurren situaciones que tú vuelves a cometer excesos, en donde no estás con tus cinco sentidos, obviamente todas las cosas se exacerban. Y quedan grandes episodios negativos».

Además señaló: «Me siento estúpido, un poco tonto, no me hubiese gustado que esto termine así, pero ya con esto uno se da cuenta que no puede estar. Me quedo tranquilo sabiendo que la apoyé en todo momento«.

¿Que publicó Antonella Muñoz?

Antonella Muñoz se pronunció recientemente en sus redes sociales. Aquí entregó a sus seguidores una significativa reflexión, respecto a todo lo que ha estado enfrentando en el ultimo tiempo:

«Voy a crear la vida que merezco, no importa cuantos miedos me cueste», escribió.