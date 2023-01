«Me sentí atacada»: Magdalena Müller envió un potente mensaje tras críticas sobre su peso

La reconocida actriz y rostro de Mega, Magdalena Müller envió un potente mensaje tras las críticas que recibió sobre su peso, desatando diferentes opiniones en sus redes tras el comentario que publicó en su Instagram, junto a una fotito que compartió a sus seguidores.

Bajo ese contexto, la actriz que forma parte de una historia llena de suspenso e intrigas en la comedia «Juego de Ilusiones», donde interpreta a la hija de un hombre que desaparece sin rastro. Se refirió a su buen momento laboral del que la intérprete decidió conversar con Revista Ya, donde incluso terminó contando complejos momentos.

Por otro lado, en relación a las críticas que ha tenido que enfrentar, por ejemplo, por cambios de peso debido a un personaje. Como le pasó al personificar a Yoyita en Somos los Carmona, rol para el que subió unos kilos.

El potente descargo de Magdalena Müller

“Yo cuido mi cuerpo porque trabajo con mi imagen, y por salud, pero no voy a tener el cuerpo ideal que quiere la tele a costa de enfermarme. No me ha hecho sentido nunca”, partió diciendo la actriz.

Y añadió que “no diría que me discriminan, porque siempre he tenido trabajo, pero lo noto en los papeles y en el público. La gente es muy cariñosa conmigo, pero el comentario que más me hacen es ‘usted se ve más gordita en la tele’”.

Pero también, Magdalena Müller manifestó que “antes me chocaba”, pero que después entendió que “no tengo por qué ser la flaca para que me vaya bien”.

Por último, la actriz cerró su descargo indicando que “tomé ese discurso como defensa, porque me sentí atacada, pero también porque sentí rabia. Hoy se habla mucho del body positive y me encanta, pero todavía se queda mucho en el discurso”, según lo consignado por ADN.cl.