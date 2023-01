Priscilla Vargas se sincera sobre su relación con José Luis Repenning

Este jueves 26 de enero, se emitirá un nuevo capítulo de Socios de la parrilla. Aquí los invitados serán los conductores del matinal de Canal 13, Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

Recordemos que desde que comenzaron a animar el matinal ‘Tu Día’ juntos en octubre del año pasado, los rumores de romance no han parado. No olvidemos que no hace mucho se filtraron fotos de sus vacaciones junto a sus hijos.

En el próximo capítulo del programa conducido por Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, ambos periodistas revelan detalles de su relación, personal y profesional. Ambos repasaran lo que fue su primera vez conociéndose, la cual fue hace ya más de 20 años.

Este último hecho mencionado se generó cuando ambos coincidieron en una transmisión de Año Nuevo, en Canal 13. Priscilla recordó: «Él se pavoneaba. Me saludó y lo único que quería era contarme que había hecho su primer móvil en vivo para el noticiero central, no se lo había contado a nadie hasta ese minuto». Además agregó que al momento de sonar las 12 ambos se abrazaron luego de decir «No nos conocemos, feliz año nuevo«.

La fuerte amistad de Priscilla Vargas y José Luis Repenning

Los animadores, señalaron que desde su inesperada coincidencia en año nuevo, se volvieron amigos muy cercanos. El periodista se sinceró al expresar que no tenía muy interiorizado el hecho de poder mantener una amistad tan fuerte con una mujer.

«Para mí la naturalidad de la amistad de tener una amiga mujer no era una cosa común, pero la vida te va invitando a conocer nuevas cosas. Yo nunca creí en la amistad entre el hombre y la mujer, y con la Pri se nos ha ido dando con los años. Pero yo tengo una matriz cavernícola«, expresó Repenning.

En definitiva han vivido muchos momentos juntos, como el nacimiento de la hija de Priscilla, así como el complejo nacimiento de la segunda hija de él. Ambas anécdotas son parte de lo que contarán en el capítulo de esta noche.

Siguiendo esta línea, la amistad entrañable que mantienen Priscilla Vargas y José Luis Repenning, no ha quedado libre de rumores. Pues claramente mucho se ha especulado respecto a si su relación se ha inclinado al romance.

Respecto a esto la periodista comentó: «Una vez íbamos caminando y la señora que estaciona autos nos gritó ‘¡Sean felices!». Además en el capituló no evitó comentar: «Por eso nadie me invita a salir, porque nos ligan. Mientras nos sigan ‘shippeando’ vamos a seguir solteros«.