José Miguel Viñuela revela crisis que debió enfrentar con su esposa Constanza Lira

El pasado capítulo del programa ‘Tal Cual’, los presentadores José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, en compañía de la panelista de turno, Francisca Merino. Estuvieron conversando de las relaciones, puntualmente de las infidelidades, amores del pasado y cómo abordar un quiebre amoroso.

A medida que la conversación avanzó, los tres llegaron a coincidir en un punto en particular. El cual sería que la mejor manera de cortar lazos sentimentales con alguien, es con la conocida frase ‘no eres tú, soy yo’.

Durante la conversación, Pancha Merino no se ahorró palabras al entregar una crítica a los hombres. «El hombre siempre termina cuando tiene a otra, son súper cobardes, ellos siempre tienen a alguien bajo la manga«, señaló la actriz.

Luego de los dichos de su compañera, el ex Mucho Gusto se sintió aludido. De modo que aprovechó el espacio para sincerarse respecto a una difícil situación que debió enfrentar con su actual esposa, Constanza Lira.

La confesión de José Miguel Viñuela

El animador, confesó que antes de casarse, Lira y él tuvieron un complejo momento cuando llevaban un mes de relación. «Yo me puse a pololear con mi señora, llevábamos como un mes, pero yo había tenido un pololeo largo anterior y siempre estuve muy enamorado de esa persona y no resultó«, contó.

Si bien Viñuela no detalló respecto al nombre de esta persona, si mencionó algunos aspectos de la vida de ella.

Dentro de sus dichos confesó que gracias a esa relación pudo saber de primera mano lo que es cumplir el rol de padre, ya que la mujer tenía una hija, sin omitir que se había encariñado con la menor.

Sin embargo, está última fue el motivo por el que tomó la radical decisión de poner fin a la relación. Luego de llevar tres años juntos, el animador sentía que no era la prioridad de su pareja por lo que decidió terminar.

Bajo este contexto el animador continuó señalando «Después empecé a pololear con mi señora y como al mes me empieza a bajar la lesera de que empiezo a echar de menos a mi ex. Fíjate que es primera vez en mi vida que soy tan directo, tenía 36 años y sentía que la vida me pasaba muy rápido y no tenía tiempo que perder«.

El presentador de TV+ señaló que una vez que aceptó los sentimientos por su actual esposa, le confesó a esta como se sentía respecto a su anterior amor: «Me encantas y todo, pero algo me pasa que estoy acordándome y pegado un poco con mi relación anterior y siento que no puedo seguir si no resuelvo esto«, fueron las palabras que usó.

Luego señaló que Constanza solo le respondió «Ningún problema, haz lo que quieras, pero no cuentes conmigo«.

El animador confesó que luego de eso, él intentó volver con su ex pero no resultó. De modo que José Miguel Viñuela regresó a Constanza Lira rápidamente, esperando poder retomar su relación. El señaló que el la llamó para decir «¿Ya diste vuelta la página?«.

Y señaló que en primer lugar ella le contestó «¿Cómo eres tan cara de ra…?«, pero que aún así volvieron al tiempo después.

Revisa el capítulo a continuación: