«Qué ordinariez más grande»: Raquel Argandoña se indigna ante broma de José Miguel Viñuela

Durante el pasado capitulo de ‘Tal Cual’, el martes 17 de diciembre, los animadores se vieron acompañados de Jordi Castell. Y en esta ocasión el penalista habló de un intervención estética que se realizó recientemente, y a raíz de esto José Miguel Viñuela no se contuvo al soltar un broma bastante sugerente.

El contexto de la situación se dio cuando los animadores y el fotógrafo, se encontraban hablando de lo que harán durante el Festival de Viña. De modo que la conversación avanzó hasta el punto de discutir el tema de su alojamiento.

Bajo este contexto José Miguel Viñuela señaló “Lo único que nos falta con Jordi es el alojamiento”, para luego sugerirle a Raquel “Mira si tienes una pieza con dos camas, yo duermo con él”.

Este último comentario desató la risa del panelista. Sin embargo, ambos presentadores notaron que se trataba de una carcajada algo particular, pues se notaba la incomodidad de Jordi al reír.

Así que tanto Argandoña como Viñuela, no contuvieron la curiosidad y preguntaron por qué se reía de esa manera. A lo que explicó “Es que me puse hilos tensores». Esto impacto un poco a la animadora así que cuestionó enseguida para que habia hecho eso, a lo que él constestó: «para levantarme el naso geniano y bioestimular con colágeno los pómulos”.

Luego de esta explicación, la mamá de Kel Calderón cuestionó: “¿Pero tú no puedes comerte un completo? ¿no puedes abrir la boca?”.

Jordi en seguida explicó la situación: «los primeros días, no, porque de hecho la doctora me advirtió que iba a estar adolorido. Al reírme me duele un poco». Ante estos dichos el ex mucho gustó no se contuvo y soltó un chiste de doble sentido.

La broma de José Miguel Viñuela que escandalizó a Raquel

Tras haberse ahorrado comentarios durante toda la explicación, finalmente José Miguel Viñuela habló, soltando una inesperada broma. “¿Y cómo lo hací…?”, soltó con un tono bastante sugerente, que desató la risa de Jordi Castell, de modo que en seguida agregó “¿Cómo lo hací para comer?”.

Automáticamente, Raquel reaccionó a las palabras de su compañero tratándolo de ordinario». “Soy ordinario…Qué ordinariez más grande”, ante esto José Miguel intentó explicarse pero ella continuó “Yo te conozco Viñuela, eres un ordinario”. Luego de esto la animadora agregó “No, tiene que irse a otro programa, señor director”.

Entre risas Jordi Castell no se contuvo y continuando con la broma, confesó “Hay que saber gesticular”.

Revisa el momento a continuación: