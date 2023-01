«El nivel de odiosidad»: El potente descargo de Pablo Zúñiga tras pifias en Festival de Las Condes

Sin duda, el show de Pablo Zúñiga en el Festival de Las Condes se convirtió en una de las situaciones más comentadas en el reciente fin de semana. Y es que el comediante fracasó rotundamente en el escenario luego de no convencer al público asistente que lo bajó a pifias en apenas 20 minutos.

Lo cual, provocó una lluvia de reacciones y comentarios en las distintas redes sociales, principalmente con críticas apuntando al humor del comunicador.

Bajo este contexto, el periodista acudió a conversar con La Tercera, donde se defendió de los comentarios pesados y dejó en claro que le queda cuerda para rato en el humor.

De partida, Pablo Zúñiga, señaló que la rutina en cuestión la había presentado en varios puntos del país, donde en palabras de él, tuvo una gran recepción. “No existe absolutamente nadie que haya asistido o me haya contratado, que diga lo contrario. Por algo me llevaron hasta tres veces a la misma ciudad y a veces actué dos veces en el mismo lugar”.

Su desempeño en el Festival de Las Condes

En esta línea, dio a conocer que la comisión del festival en diciembre revisó su rutina y le dieron el visto bueno.

Bajo este sentido, afirmó que, “jamás me han pifiado y jamás ha salido alguien de un show mío indiferente, por el contrario, a quienes les gusta el humor negro les encanta. En el Festival de Las Condes simplemente no funcionó”.

Acto seguido, complementó: “No quiero excusarme, pero quizás mi día debió haber sido con Vicentico y Nicole, cuarentones y cincuentones que te escuchan más. El día que yo me presenté no llevaba un minuto y ya me estaban pifiando”.

Tras esto, el periodista también tuvo palabras para abordar la mala onda y las potentes críticas de las que fue blanco en redes sociales. “El nivel de odiosidad en Twitter e ignorancia me llama la atención. Uno ve el currículum de quienes te atacan y no tienen estudios, teoría o respaldo en torno a la comedia. Es gente que tiene odiosidad y te crucifican diciendo que fracasaste”, lanzó.

A lo que agregó y detalló: “No sé por qué (en Las Condes) no funcionó, pero de ahí al nivel de odiosidad, maldiciones que veo, sin conocerme, sin haber ido nunca a verme a una actuación anterior, es impresionante, sobre todo de gente que no tiene ninguna autoridad, estudio o algo que avale sus dichos”.

Por otra parte y para cerrar con la conversación, Pablo Zúñiga fue tajante con respecto a la posibilidad de retirarse de la comedia. “Si creen que por un fracaso voy a parar, olvídenlo. Esto es sólo para pararse, si realmente mi rutina no funcionara, obviamente me dedicaría a otra cosa o perseguiría otro plan. Nos vemos en la próxima actuación, invitados los que quieran ir y los que no, no me maldigan. Simplemente no vayan”.