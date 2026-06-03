La nueva parodia de Stefan Kramer que se burló de un comentado momento de la Cuenta Pública: generó cientos de reacciones

Stefan Kramer volvió a generar revuelo en redes sociales el pasado lunes, luego de publicar una nueva imitación inspirada en el presidente José Antonio Kast. Esto luego de su aparición durante la Cuenta Pública realizada en el Congreso Nacional.

En el registro, el comediante recreó con humor una de las escenas más comentadas de la jornada. El momento en que una persona gritó «¡Mentiroso!» mientras se desarrollaba la intervención.

La nueva imitación de Stefan Kramer

En el video, Kramer replicó de manera irónica los gestos y expresiones del líder republicano mientras promocionaba su próximo espectáculo en el Teatro San Ginés.

«Este es un show que se levanta, un show bueno, un show gratuito», señalaba el humorista, hasta que fue interrumpido por un grito que hacía alusión al episodio ocurrido durante la Cuenta Pública.

Acto seguido, continuó con la parodia y respondió: «Le vamos a regalar dos entradas a usted para que vaya el 19 y 20 de junio al Teatro San Ginés. Para el Show de Emergencia, a las 20:00 horas», provocando una ola de reacciones y risas entre sus seguidores.

Entre los comentarios que recibió destacaron mensajes como: «Uta que te han dado material»; «JAJAJAJAJA, el más rápido del oeste». «Estás rápido»; «Más rápido que los que publican los sismos»; «Kramer es un antidepresivo y ansiolítico para estos cuatro años»; «Buena imitación, le sale bien» y «Show de emergencia».

Para quienes quieran asistir a su espectáculo, las entradas están disponibles a través de Ticketmaster. El show tiene una duración aproximada de 80 minutos y la producción informó que no se permitirá el ingreso una vez iniciada la función.

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