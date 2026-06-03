«Una fan se subió al escenario con unas tijeras pa’ cortarme el pelo…Es verdad, yo solo la vi volar»

María José Quintanilla continúa cosechando éxitos. La intérprete nacional confirmó una tercera fecha en el Movistar Arena luego de agotar rápidamente sus dos primeros conciertos, consolidándose como una de las artistas más populares del momento.

De esta manera, la cantante se presentará los próximos 4, 13 y 20 de octubre en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins. Esta última fecha fue anunciada recientemente y la venta de entradas comenzará el próximo 5 de junio.

El espectáculo promete repasar los momentos más importantes de su carrera musical. Además, incluirá canciones de su más reciente trabajo discográfico, La Quintanilla, álbum que se encuentra disponible tanto en formato físico como digital.

A través de sus redes sociales, la artista expresó su felicidad por el respaldo del público y explicó que muchas personas le escribieron porque no alcanzaron a conseguir entradas para las primeras fechas.

«Había ‘parientes’ afuera. Así que, como no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera. Y tenemos nuestro tercer Movistar Arena», comentó la cantante.

La inesperada anécdota que vivió María José Quintanilla con una fan

El éxito sobre los escenarios también le ha dejado varias historias para recordar. Una de ellas la reveló recientemente durante una entrevista con FMDOS, donde participó en una dinámica de preguntas.

Cuando le plantearon la frase «Mi fan más intensa una vez…», María José Quintanilla sorprendió con su respuesta.

«Una vez se subió al escenario con unas tijeras pa’ cortarme el pelo», relató.

La cantante aseguró que la situación ocurrió de forma repentina. «Es verdad, yo solo la vi volar», agregó mientras recreaba el momento con gestos.

Tras escuchar la historia, la conductora le preguntó cuál era la intención de la admiradora. Según explicó la artista, la joven quería quedarse con un mechón de cabello para guardarlo en un cuaderno.

Quintanilla también detalló que el equipo de seguridad intervino de inmediato, ya que inicialmente pensaron que la mujer portaba un cuchillo. Sin embargo, una vez que la situación se calmó, la cantante decidió actuar de otra manera.

Según contó, le pidió a la fan que la esperara al finalizar el show para conversar con ella y entregarle un regalo.

También puedes leer Radio Corazón: La Pozze Latina se presentará gratis en Patio Bellavista: cuándo, hora y coordenadas del show

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google