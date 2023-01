Viñuela se refiere al allanamiento en casa de Tonka Tomicic: «Uno no puede empezar a hablar»

Durante la mañana de este martes quedó la grande en el mundo de la televisión, luego de que se informara que la PDI llegó hasta el domicilio de Tonka Tomicic y Parived para allanarlos, en el marco de la investigación por el caso relojes VIP que involucra directamente al anticuario.

Es en este contexto que durante su programa online ‘Desde mi cocina con la Nené’, José Miguel Viñuela decidió dar su opinión frente al tema que se ha convertido en uno de los más comentados de las últimas horas.

«Me imagino que ya vieron todo lo que pasó en la mañana. Hemos estado al tanto del allanamiento a la casa de la Tonka Tomicic. Es que eso ha sido material hoy día en todos los canales de televisión, salvo en TVN, que solidarizaron con Canal 13 y decidieron no cubrirlo», comenzó señalando el animador.

Siguiendo por esta línea, explicó que «quiero tocar un tema que me parece importante antes de que nos metamos en la cocina».

José Miguel Viñuela y su defensa a Tonka Tomicic

«Sigo creyendo que las personas son inocentes hasta que la justicia determine lo contrario, porque de repente uno ha sentenciado personas, cuando hay una plena investigación y no sabemos todavía si Parived es culpable o no, o si la Tonka tiene o no responsabilidad, se está haciendo una investigación» agregó.

Junto con esto, Viñuela agregó que «cuando la justicia determine quién es el culpable, tendrá una sentencia y ahí podremos hablar a calzón quitado», además de mencionar: «Pero uno no puede empezar a hablar sin saber». Y cerró señalando «Pero uno no puede empezar a hablar sin saber».

Hay que mencionar que en las últimas horas de han dado a conocer más detalles de la llegada de la policía hasta la casa de Tonka Tomicic para seguir con las diligencias correspondientes. Por otro lado, se hicieron más allanamientos en otros locales relacionados con el tema.