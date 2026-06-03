Ex periodista de CHV sorprende al entregar detalles de su ascenso en la creación de contenido para adultos: «Hoy me reconozco como una mujer erótica…»

María Paz Arancibia volvió a generar conversación en redes sociales. La periodista, que dejó CHV a fines de 2024 para enfocarse en la creación de contenido para adultos, compartió recientemente una reflexión sobre el deseo sexual y cómo este se relaciona con su sensación de realización personal.
Todo comenzó cuando utilizó sus historias de Instagram para plantear una pregunta a sus seguidores: «Sienten deseo sexual cuando se sienten exitos@s?».
Más tarde profundizó en el tema y entregó una confesión personal. «Chicos, me acosté. La verdad es que tengo muchas ganas de hacer el amor, se los voy a confesar», señaló.
Luego agregó: «Igual, siempre tengo ganas… o quizás no siempre, pero es muy probable que tenga ganas. Sobre todo cuando me siento exitosa».
María Paz Arancibia y su presente fuera de la televisión
Tras permanecer cerca de una década en CHV, Arancibia aseguró que atraviesa una de las etapas más satisfactorias de su vida, marcada por el autoconocimiento y la aceptación personal.
En conversación con FMDOS, la comunicadora entregó detalles de su presente y reveló algunos desafíos que le gustaría enfrentar en el futuro.
«Transito una etapa muy rica. De mucho goce, de mucho placer, de mucho autoconocimiento. Es un momento inédito, nunca antes me había sentido tan cómoda con lo que soy y proyecto», expresó.
En la misma línea, explicó que este proceso ha sido el resultado de un trabajo interno que viene desarrollando desde hace varios meses.
«Esta es mi versión más genuina y tiene que ver con un trabajo interno que vengo haciendo desde hace meses. Es algo así como un despertar de consciencia que me ha permitido explotar sin culpa mi sensualidad, pues dejé de reprimirlo», afirmó.
Pero sus planes no se limitan a la creación de contenido frente a las cámaras. La periodista adelantó que también evalúa asumir nuevas funciones dentro de la industria.
«Hoy me reconozco como una mujer erótica y tengo serias intenciones de seguir innovando en la industria del contenido para adultos, probablemente desde otra vereda. Disfruto mucho de estar frente a la cámara, pero es muy probable que en algún momento esté detrás de ella», comentó.
Finalmente, reveló que le interesa participar en áreas ligadas a la dirección y toma de decisiones, apostando por una mirada distinta dentro del rubro.
«Dirigiendo, orientando, en la toma de decisiones de una industria incipiente pero evidentemente con mucho potencial y seré pionera, porque existe una demanda, un interés aún no explorado y tiene que ver con la búsqueda del placer femenino que tiene claramente otro enfoque y yo se lo voy a dar», concluyó.
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