Gloria Münchmeyer sobre su primer esposo: «Me convenció de que yo no era actriz»

En el nuevo capítulo de ‘Todo por Ti’, Cecilia Bolocco conversó con Catalina Guerra quien homenajeó a su mamá, la conocida actriz Gloria Münchmeyer, quienes recordaron importantes aspectos de sus vidas personales y sus carreras en el mundo de la actuación.

Durante un momento del programa, la intérprete de 84 años, reveló que su vocación actoral nació cuando viajó a Europa becada para estudiar artes plásticas, pero estando allá se dio cuenta de que iba más al teatro que a los museos. A la vuelta, mientras hacía teatro universitario, los miembros de la compañía de Teatro Ictus vieron una de sus actuaciones en Viña del Mar y la invitaron a mudarse a Santiago para unirse a ellos.

Fue en esa compañía donde conoció a Jorge Guerra. “Él se sentó al lado mío y me empezó a leer las líneas de la mano. Me volví loca porque era muy atractivo, muy seductor”, dijo sobre su fallecido esposo, añadiendo que era tan intenso que, junto con enamorarla, la hizo abandonar la actuación.

El quiebre de Gloria Münchmeyer y su esposo

“Con el correr del tiempo él me convenció de que yo no era actriz porque no me veía inflamada con la actuación como él. Le encontré toda la razón, entonces estudié interpretariado y traducción y dejé de ser actriz, hasta que él se fue con una chica más joven que yo. Me quedé a cargo de la familia, no podía seguir estudiando y volví a trabajar a las tablas”, narró Gloria Münchmeyer.

Desde entonces le tocó ser padre y madre para sus hijos Catalina y Jorge. “Fue duro por la sensación de que ese barco lo tienes que manejar solita, sin compartir responsabilidad. Los pobrecitos tuvieron que adaptarse a mi modo de vida. Yo no fui nunca a una reunión de padres porque estaba en el teatro. Fue raro, pero dentro de lo raro que era, ellos se tuvieron que acomodar a la situación”, indicó.