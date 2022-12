Daniela Aránguiz le dedica un mensaje a Angie Alvarado: «No la quiero en mi vida»

No cabe duda que la gran polémica de los últimos días es la que envuelve a Anita Alvarado con Daniela Aránguiz, esto luego de que la Geisha se lanzara sin filtro en su contra, contando en un live que su exesposo, Jorge Valdivia, mantuvo una relación con Angie Alvarado cuando tenía solo 17 años.

Es en este contexto que la ex chica Mekano apareció en ‘Buenas Noches a Todos’, donde se confesó sobre lo que significó revivir esta polémica, además de contar algunos detalles de lo que ocurrió.

Para comenzar, Daniela Aránguiz aseguró que el engaño «era una herida que estaba cerrada hace mucho rato, súper sanada. Todo lo que se dijo son cosas muy antiguas». Agregando que «pasaron más de 11 años de todo este capítulo que se volvió a abrir».

Junto con esto, la influencer agregó que su postura frente a lo ocurrido, cambió con el paso de los años. «Como mujer no tienes la misma cabeza a los 20 que a los 30, a esta edad no quieres callar», además de indicar «La tolerancia cambia y no aceptas que alguien pueda hablar cosas de ti sin tener el derecho».

El mensaje de Daniela Aránguiz a Angie Alvarado

Pero la cosa no se quedó ahí, pues en el espacio de TVN, Daniela Aránguiz, no dudó en dedicarle unas cuantas palabras a Angie Alvarado. «Le deseo lo mejor (a Angie). Le deseo que nunca sufra lo que ella me hizo sufrir a mí, te lo digo de corazón. Pasaron 15 años. No tengo ninguna aspereza que limar con ella».

Siguiendo por esta línea, agregó: «Nunca voy a ser amiga de ella, nunca me la voy a topar en un supermercado, no tenemos vidas parecidas, y tampoco vivimos en barrios parecido, ni amistades parecidas. No la quiero en mi vida pero tampoco le deseo mal en la de ella».

«Odiar a una persona es un sentimiento muy profundo y yo no odio a nadie. A mí me odian mucho y me da mucha pena que alguien sienta eso en su corazón por alguien que no le ha hecho nada», cerró Daniela Aránguiz.