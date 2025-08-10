«Estoy de muerte»: Daniel Valenzuela reveló que su hija de 14 años se irá a estudiar a Canadá

El capítulo estreno de Only Friends, el nuevo programa de entretención y conversación de Mega, salió al aire anoche. Entre los invitados estuvo Daniel Valenzuela, Joaquín Méndez, Chiqui Aguayo y Coté López, además del conductor, José Antonio Neme.

Dentro de la conversación, que incluyó dinámicas de preguntas y respuestas, le consultaron a Daniel Valenzuela sobre sus hijas.

Daniel Valenzuela reveló que su hija de 14 años se irá a estudiar a Canadá

Primero, el comunicador comenzó con su relación con sus hijas: «Yo (estoy) enamorado de mis hijas, por supuesto. Ya no es la misma relación que tenía tiempo atrás, porque tienen 17 y 14 años, te pescan menos. Es difícil, estoy de Uber, fines de semana para acá, para allá».

Además, aprovechó para revelar que su hija mayor: «Tiene muchas ganas de irse, de viajar. Y la de 14 se va ahora a vivir a Canadá, seis meses, a Vancouver».

En esa misma línea, afirmó que Alondra, su hija menor, se irá de intercambio por el colegio, y afirmó: «Estoy de muerte, de muerte«.

Así, recordaron en el panel la participación de su hija pequeña en teleseries de Mega, cuando tenía solo 5 años. Y Daniel Valenzuela reveló, que ahora también su hija aprovechará de estudiar teatro en Toronto.

Para cerrar, Daniel Valenzuela se sinceró: «Me da miedo. Me da pena igual, pero es una mezcla, es una dualidad muy rara. Me da orgullo, me da admiración, le deseo lo mejor, pero me da mucha pena desde lo egoísta que uno es«.

