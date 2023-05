Angie Alvarado confiesa dramática pérdida personal: «No puedo hacer nada por ti»

Desde que se fue a vivir a Australia junto a su amorcito, Angie Alvarado ha estado más que alejada del mundo de la farándula. Es en este contexto que recientemente conversó con el podcast ‘Cachai Australia’, donde habló de varios aspectos de su vida.

Y una de las revelaciones más fuertes que se mandó, es la dolorosa pérdida de su embarazo junto a Rodolfo Kamke, su pareja. «Hace dos meses viví un momento súper doloroso en mi vida, fue duro (…) perdí un bebé, estaba embarazada, esperando a nuestro primer bebé».

«Estábamos muy felices, emocionados y vamos al control de los dos meses y no latía su corazón», continuó señalando Angie Alvarado durante la conversación.

Junto con esto, mencionó que lo más doloroso fue la cruda forma en la que le dieron la noticia. «Fue como ‘pucha, lo siento mucho, no puedo hacer nada por ti. Tu bebé no es viable, así que ándate para la casa, a esperar la pérdida’».

Y esto no es todo, ya que confesó que la pérdida ocurrió justo en medio de la pelea de su mamá con Daniela Aránguiz. «Era un momento tan doloroso en mi vida, mientras en Chile se hablaba tanta mier…, que fue como ‘qué ganas de salir a hablar y desmentir todo’, pero soy una persona súper piola».

Angie Alvarado y su alejamiento de la farándula

Por otro lado, Angie Alvarado confesó que sus propios seguidores son los que a veces le mandan los cahuines que pasan en Chilito. «Es como ‘loco, no me interesa’. Llevo cuatro años acá y arranqué de eso para no estar metida».

Ya para cerrar el tema, se refirió a las opciones que tenía en ese minuto. «Olvidarme y apagar todo, o prender un Live, como las nuevas generaciones, y desmentir, pero no tenía cabeza». Agregando que Anita Alvarado «quiere defenderme y apañarme, para que nadie me moleste. Ella quiere tenerme en una caja de cristal y que nadie la toque, pero es difícil».