Kathy Orellana se va contra Rafael Araneda: «Ahora no soy nadie para él»

La jornada de este miércoles, Kathy Orellana volvió a estar en el centro de la noticia, luego de dar una entrevista al programa ‘Sígueme y te Sigo’, espacio en el que habló de la depresión por la que está pasando, sus problemas de salud, además de revelar que dejó la rehabilitación que había comenzado.

Es en este contexto que en medio de la conversación con los animadores del espacio, no dudó en dedicarle unas duras palabras a Rafael Araneda, conductor de ‘Rojo’, programa que la lanzó a la fama.

Todo comenzó luego de que nuestro Francisco Kaminski le consultara «¿Te acuerdas de cuando te decía el Rafa ‘la morenaza de Rancagua’?». Pero Kathy Orellana no se mostró para nada feliz y lanzó «Sí, pero ese hue… ni me ha llamado».

Siguiendo por esta línea, la cantante recalcó que «no quiero que haga nada. Se trata de cariño, de que él hizo mentiras de cariño. Cuando le serví, ahí era la ‘morenaza de Rancagua’, ahora no soy nadie para él».

Kathy Orellana ni ahí con Rafael Araneda

Frente a esto, es que Titi García-Huidobro, compañera del animador en Radio Pudahuel, salió en su defensa, explicando a Kathy Orellana que a lo mejor no sabía por el proceso que estaba pasando y hasta ofreciéndose a pasarle un mensaje en su nombre.

Pero la ahora emprendedora señaló que «Yo creo que lo sabe, pero creo que le da lo mismo en realidad. Yo no estoy confundiendo nada en todo caso, es una relación de trabajo y punto. Es una relación de trabajo y me quedo con eso».

Posteriormente, Kathy Orellana recordó, recordó cuando en el Teatro Caupolicán le dedicó una canción a Rafael Araneda e indicó que «siempre me sentí apoyada por él, pero es la gran ausente en mis cosas».

«No es que ande dando lástima, no quiero lástima, no quiero su lástima. De verdad que si ahora llegara, no la querría, pero fue penca. La única persona que ha estado conmigo dentro de Rojo, ha sido Rodrigo Díaz, nadie más» cerró.