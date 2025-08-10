Popular rostro de Mega anunció que será padre por primera vez: «Necesitamos ayuda con los nombres»

Se trata del reconocido comunicador y ex chico reality Joaquín Méndez, quien hoy conduce «La Hora de Jugar«, el programa de concursos y entretención del medio.

Junto a su pareja, subieron un tierno video en el que confirmaron que serán padres por primera vez, y que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Popular rostro de Mega anunció que será padre por primera vez

A través de un video en las cuentas de Instagram de ambos, Joaquín Méndez y Amanda Martínez confirmaron que serán padres. En el video, se puede ver al futuro padre de espaldas, poniéndose un gorro que dice «dad», mientras que su pareja, Amanda, mostró la ecografía del bebé.

El animador escribió en el pie de la foto a modo de broma: «¡Nuevo camino! ¡Ahora somos 6!!! QUÉ NERVIOS!!!! ¡Necesitamos ayuda con los nombres!!!!!! ¡Cómo le ponemos! Yo quiero Thor o Cleopatra«.

En la publicación dicen ser 6 ahora, ya que incluyen a sus tres mascotas. El emotivo video no tardó en viralizarse, y se llenó de comentarios de felicitaciones a la pareja. Incluso, gente del área del espectáculo también pasó a dejar su saludo, como por ejemplo, Diana Bolocco, Chiqui Aguayo, Tita Ureta, María José Quintanilla, Karol Lucero, Rodrigo Gallina, etc.

Cabe recordar que Joaquín Méndez y Amanda Martínez llevan varios años juntos, desde que, como dijo el comunicador, en 2022, se conocieron por Tinder.

