“El mal es una cosa para gente infeliz”: El mensaje de Angie Alvarado en medio de la polémica

La hija mayor de Anita Alvarado compartió un particular y enigmático mensaje en medio de todo el escándalo protagonizado entre su madre y Daniela Aranguiz en el ultimo fin de semana.

Últimos días que han estado envueltos en una discusión y declaraciones cruzadas entre la «Geisha» y la ex esposa de Jorge Valdivia. Partiendo en un programa de televisión (Podemos Hablar), donde Alvarado tuvo palabras para Aranguiz, que no titubió en responder. Todo esto desencadenó en el famoso Live de la emprendedora mediante su cuenta de Instagram en donde hizo bolsa a la ex chica Mekano, con palabras de grueso calibre como «agrandada», «infeliz», entre otro dichos. Lo que no quedó allí y también tuvo palabras para Valdivia, asegurando que el estaba enamorado de su hija, ventilando aquella parte de la situación.

Live que a día de hoy sigue teniendo repercusión, puesto que llegó hasta los 80 mil en su peak.

Además de las recientes declaraciones de Aranguiz en Zona de Estrellas, lo cual hace parecer que este cahuín está lejos de terminar.

Dicho todo esto, debido a toda la controversia y polémica que se ha generado, Angie Alvarado sacó la voz y compartió un enigmático mensaje por medio de sus historias de Instagram.

El escueto mensaje de Angie Alvarado

“Las personas no pierden el tiempo haciendo mal a los demás”, dejando en claro que para ella “el mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa. Tú sigue brillando”. Fue lo que expuso la ex pelotón, sin especificar a quien iba dirigido el mensaje.

Por ahora, cabe destacar que Angie no se ha involucrado en el conflicto de forma personal en los últimos días, por lo cual muchos internautas esperan que lo haga teniendo en cuenta los últimos dichos de Daniela en Zona de Estrellas en la noche de este lunes. En donde reconoció que la hija de Anita Alvarado había tenido un affaire con el Mago y que de ese romance “la única víctima soy yo”.