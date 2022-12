Daniela Aránguiz revela sus drásticos planes para lidiar con Anita Alvarado

Daniela Aránguiz fue la invitada más reciente al programa «Buenas noches a todos» de TVN. Fue aquí donde se refirió a la ultima polémica relacionada con Anita Alvarado. Asegurando que tomará serias acciones en su contra.

Ya han transcurrido varios días desde que inició el conflicto entre la panelista de zona de estrellas y la ex geisha. La discusión que trajo a relucir escándalos del pasado que involucraban a Jorge Valdivia y su infidelidad con Angie Alvarado, no se detiene.

«Era una herida que estaba cerrada hace mucho rato, súper sanada. Todo lo que se dijo son cosas muy antiguas», señaló en primer lugar.»Pasaron más de 11 años de todo este capítulo que se volvió a abrir».

La ex del Mago Valdivia aseguró que ya no piensa igual que cuando era más joven, que su postura respecto a estos temas ha cambiado: «Como mujer no tienes la misma cabeza a los 20 que a los 30, a esta edad no quieres callar», Reflexionó. «La tolerancia cambia y no aceptas que alguien pueda hablar cosas de ti sin tener el derecho».

Continuo señalando que Alvarado solo estaba buscando obtener pantalla con la situación «La televisión es un ambiente donde se gana mucho mejor que en otro tipo de trabajo cuando no tienes una profesión, siento que agarrarse de algo que pasó hace mucho tiempo vuele a abrir trabajo».

Agregó, además, que toda esta situación a ella no le beneficia para nada, al contrario «No me ayuda en nada, al contrario, me quita de mi posición. Sobre eso me refiero a ser mamá, de haber avanzado. Ya no tengo 20 años».

Daniela Aránguiz lleva la discusión a tribunales

El enfrentamiento entre ambas, habría escalado hasta un contexto legal. Así lo confirmó Aránguiz el pasado miércoles hablando con el presentador, Eduardo Fuentes. «Se dijeron cosas muy denigrantes, y sobre todo cuando se trata de una amenaza de agresión, eso tiene que ir a otras manos», indicó. Fue el periodista quien guió la conversación hasta el punto que la ex chica Mekano, confirmara si la situación esta en manos de abogados.

«Si, será en tribunales. Este tema para mí, estaba cerradísimo. Se abren muchas heridas, no solamente mías, hay una familia detrás«, cerró la panelista de TV+.