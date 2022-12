Daniela Aránguiz sorprende con polémica revelación sobre la relación de Angie Alvarado y Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz se robo la atención de todos sus compañeros de «Zona de Estrellas». Volviéndose el tema central de la ultima transmisión, debido a la reciente polémica que protagoniza junto a Anita Alvarado y su ex pareja Jorge Valdivia.

El drama no se detiene desde que el viernes pasado la ex geisha entregó su opinión respecto a la relación amorosa de Valdivia y Aránguiz. Recibiendo rápidamente una respuesta a través de las redes sociales de la ex chica Mekano, esta mencionaba a Angie Alvarado. Y fue a raíz de esta mención que Anita no se guardó nada y decidió realizar el comentado live de Instagram, que superó los 80 mil espectadores.

Luego de esto, Daniela se limitó a responder a través de sus historias de Instagram. Si bien fueron comentadas por los usuarios, no respondían ni a la mitad de lo que se expuso en el live.

Fue hasta la siguiente transmisión del programa «Zona de Estrellas» que la «cara de cuica» decidió responder a todo lo que se dijo sobre ella y su matrimonio. En primer lugar comenzó haciendo fuerte hincapié respecto a sus sentimientos sobre Jorge Valdivia. Habló sobre lo que ella creía la relación ideal «Yo pensé que me había casado con el hombre perfecto, que tenía el matrimonio perfecto. Yo soy la única víctima de esta situación».

Luego de esa sentida confesión, se dio pasó a hablar de lo que fue la infidelidad del Mago. Ahí es cuando soltó un asido comentario respecto a como Angie se involucró con ambos hermanos Valdivia «Angie primero estuvo con Jorge, luego con el hermano y después con Jorge de nuevo. Hay gente que no tiene códigos, yo jamás me metería con mi cuñado«.

Daniela Aránguiz reveló todo

La influencer, decidió revelar detalles de las ultimas interacciones que habría tenido Alvarado y el padre de sus hijos. «Yo la última vez que vi unos mensajes de Angie Alvarado fue hace cinco años atrás«, afrimó.

También aseguró que su ex compañera de fiebre de baile habría mensajeado al ex futbolista en su ultima visita al país. «Creo que ahora cuando vino a Chile también le mandó. Ahora, cuando ella está tan feliz, casada y todo, ahora cuando vino a ver a su mama que estaba enferma, también le manda mensaje», comentó.

«¿Hasta cuándo más tengo que aguantar que la gente me basuree? Siento que no me lo merezco, no voy a aguantar que se digan cosas mías», finalizó Daniela.