¡Escándalo en reality! Sale a la luz caótica salida de participante y deja a todos impactados: «Todavía te sigues drogando…»

Los realities siguen en alza. La nueva temporada de Mundos Opuestos la está rompiendo, con divertidas situaciones, cahuines, y peleas dentro del encierro.

Con la euforia de los realities televisados, nacieron los programas de telerrealidad. Uno de ellos es Iquiquie Shore, que ha tenido mucha controversia en su emisión por YouTube.

Uno de los participantes es Papi Micky, que ha sido duramente cuestionado. El influencer fue acusado de consumir drogas dentro del encierro y de robar a sus compañeros.

Asimismo, según Miguel Devia (nombre real), quiso hablar con Pájaro Verde, productor del programa, sin embargo, fue golpeado y no lograron llegar a un acuerdo.

Según lo pactado, Papi Micky debía recibir medio millón de pesos por los tres días de reality. Finalmente, solo recibió la mitad.

Papi Micky se va del reality con escándalo incluido

En la última edición de Iquique Shore se vio a Papi Micky participativo, y no dudo en realizar las dinámicas y las actividades propuestas.

Sin embargo, es un momento de la tarde, Pájaro Verde se acerca al dormitorio de Papi Micky para encararlo por querer desistir de la competencia.

Frank, más conocido como Pájaro verde, lo acusó de ser “desleal”, «no podi pasarte a todos por la pichu…» y «me aburriste».

Luego de ser encarado, Papi Micky no lo pensó dos veces y tomó sus cosas para retirarse: «Así soy yo ¡Paaa! Si no me gusta, me voy».

El influencer seguía furioso: «Yo ya les dije lo que necesitaba. Si no me pescan… no soy cabro chico, tengo 43 años. A mí me manda Dios”, señaló.

«No vas a cambiar nunca tu vida», le recalcó el productor, esto mientras Papi Micky se alejaba, según La Cuarta.

«Todavía te sigues drogando», cerró el productor.

También puedes leer en Radio Corazón: ¿Estás sin trabajo? Revisa ACÁ los bonos para cesantes 2025 y cómo postular hoy, 5 de agosto