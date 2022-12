¡A la capacha! Naya Fácil es detenida tras días prófuga

Hace varios días que la noticia en el mundo del espectáculo ha sido la orden de detención en contra de Naya Fácil, quien decidió no asistir a una audiencia en Caldera. Esto luego de que la municipalidad la denunciara por desnudarse al interior de una iglesia.

Se debe mencionar que en su momento, la chiquilla afirmó que no tenía la intención de viajar al norte. «Jamás hice nada tan grave para llegar a todo esto, mañana voy a su cagá de audiencia y es probable que me tomen detenida, pero no voy a viajar para allá y era. Qué pase lo que tenga que pasar, chaooo».

Es de esta forma que Naya Fácil quedó con orden de detención, por lo que estuvo escondiéndose de Carabineros, señalando que no iba a entregarse a la justicia. «No me puedo entregar, porque acabo de averiguar con alguien, un abogado que tengo y me está diciendo que si yo en este momento voy a entregarme me van a dejar meses ahí».

Y luego de estar pasando de casa en casa, por varias horas, finalmente la influencer terminó detenida durante horas de la madrugada en medio de una redada que realizaron desde los uniformados, esto luego de que descubrieran un video que publicó en redes sociales, donde se le ve a la salida de un conocido mall capitalino.

Ahora es cuando te contamos que Naya Fácil en realidad está bien, ya es una broma del día de los inocentes en la que acabas de caer.

¡Feliz Día de los Inocentes!

La historia del Día de los Inocentes

Siguiendo la historia del Nuevo Testamento, se detalla la historia que le da origen al Día de los Santos Inocentes. En el evangelio de San Mateo se detalla la historia del nacimiento del futuro Rey de Israel; quien gobernaría por sobre otros reyes y en todas las naciones. Así, los Reyes Magos fueron en busca del nuevo Mesías; quien habría nacido junto a la estrella en el Oriente.