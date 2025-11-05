Reconocido artista urbano fue detenido tras conducir bajo efectos de las drogas en San Felipe

Carabineros detuvo este miércoles al cantante urbano Camilo Paredes, conocido como Standly, en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, tras sorprenderlo conduciendo bajo los efectos de drogas.

Según información de Carabineros, el artista fue interceptado durante un operativo de fiscalización en sectores vinculados al consumo y venta de estupefacientes. Los funcionarios detectaron que el vehículo que conducía el músico no respetó la señalización en dos intersecciones, lo que motivó su control.

Durante la revisión del automóvil, los uniformados encontraron dos bolsas con marihuana elaborada, y posteriormente el fiscal de turno ordenó la realización de un examen toxicológico y un Narcotest, el cual dio positivo a THC (componente psicoactivo presente en el cannabis).

Tras confirmarse el resultado, Carabineros detuvo a Standly y lo dejó a disposición de la justicia para continuar con el procedimiento correspondiente.

El mayor Hernán Díaz de la prefectura Aconcagua entregó detalles de la detención. «En la madrugada de hoy, personal de OS7 de la Prefectura Aconcagua, al efectuar servicios conforme a su especialidad, detectó que un vehículo que se desplazaba por distintas avenidas principales de San Felipe, no respetó la señalización del disco Pare, como tampoco respeto la señalización del semáforo en luz roja», partió relatando.

Además, agregó que: «En el momento de la fiscalización se detectó que el conductor era el cantante urbano Standly. A su vez se encontró dos bolsas de marihuana elaborada».

“En el mismo acto, el mismo conductor, presentó un certificado de la Farmacannabis vigente. Debido a esta situación se le solicitó instrucción al fiscal de turno. Quien instruyó que se le realizara el examen toxicológico y narcotest: ambos resultando positivo», concluyó.

