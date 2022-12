«No dar promoción a las pistolas y drogas»: El llamado de Paloma Mami hacia el género urbano

La cantante Paloma Mami, quien dirá presente en la nueva edición del Festival de Viña del Mar (domingo 19 de febrero), se dio el tiempo para referirse a las letras de los temas urbanos que la están descociendo toda en Chile y en el continente. Muchos cantantes chilenos se han hecho de un nombre en la escena, llegando a colaborar con diversos artistas extranjeros soltando verdaderos hits.

Y en medio de este éxito, también se ha generado un debate con respecto, puesto que quienes más critican este movimiento lo hacen principalmente por el contenidos que suelen abordar estas canciones.

A raíz de esto y en una conversación con la revista Ya, Paloma Mami quien también pertenece al género, reflexionó en relación a dichas letras y entregó su opinión, además desmarcándose del por qué no canta ese tipo de contenido.

Sobre eso señaló que, “es importante dar luz a situaciones que una persona pueda estar pasando. En Chile, tenemos artistas que son de la calle y que en su contenido van a hablar de lo que han vivido. Eso, en mi opinión, no tiene nada de malo. Van a compartir lo que han sufrido y contra lo que han luchado”.

«Van a compartir lo que han sufrido y contra lo que han luchado», agregó, que a pesar que se hable de estos temas, se puede dar un mensaje positivo en relación a la superación.

La reflexión de Paloma Mami

«Es importante decir: ‘Pasé por esto, pero puedo salir y tú puedes hacer lo mismo’. Por esa razón, en mi música no hablo de cosas así, no tengo para qué hacerlo», dando a conocer el por qué ella no hace ese tipo de letras, por el simple hecho de que no le ha tocado vivirlo.

Ante esto la intérprete de «Fingías» entregó una reflexión e hizo un llamado, “lo que importa es no dar promoción a las pistolas y las drogas, pero sí se puede saber que hay gente que ha pasado por esto”.