Hijo de una de las actrices más queridas de Chile revela preocupante antecedente sobre el estado de salud de su madre: «Ya no puede caminar»

Fue hace solo algunas semanas cuando Delfina Guzmán fue ovacionada luego de reaparecer en redes sociales. Se reveló una imagen de ella en Instagram, donde salía comiéndose un pastel, y los cibernautas no demoraron en reaccionar.

Es importante destacar que la emblemática actriz tiene 97 años, y en el registro se ve bastante bien, lo que generó felicidad entro los usuarios que interactuaron con el post.

No obstante, durante la jornada del lunes, su hijo, Joaquín Eyzaguirre, estuvo presente en El Mediodía, y alertó a sus seguidores dando a conocer una desconocida información.

Esta guarda relación con su estado de salud, y encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes se preguntaron cuál es su condición actual.

Hijo de Delfina Guzmán sobre su estado de salud

El hijo de Delfina estuvo invitado para presentar el documental Delfina: cállese, apúrese y no se luzca, donde él es productor ejecutivo.

En ese contexto, visitó los estudios de TVN para conversar con Daniel Fuenzalida, locutor de Central RadioActiva.

En medio de la conversación, el «Ex-huevo» no dudo en preguntarle por el estado de salud de su madre.

«Mira, mi mamá de la cabeza te diría que está bastante bien. De hecho, está fascinada con el origen de las especies, sorprendente», respondió rápidamente Joaquín a través de las pantallas de TVN.

Sin embargo, detalló algunos problemas que la afectan: «No puede caminar, no puede. Y eso le hace mucho daño a ella, a su alma”, señaló.

“Como dijo Tito Noguera: para ser viejo hay que ser valiente”, se sumó Paulina Nin, recordando al icónico actor quien falleció recientemente.

Es importante mencionar que el documental estará disponible desde el próximo 27 de noviembre.

También puedes leer en Radio Corazón: El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: «Consumíamos para no tener hambre»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google