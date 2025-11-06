Vasco Moulian frena la transmisión de Fiebre de Baile para comunicar sensible fallecimiento: Impactó a todos

Una lamentable noticia se dio a conocer en la reciente emisión de Fiebre de Baile, que afectó profundamente a Vasco Moulian.

De esa manera lo expreso el jurado, antes de calificar la coreografía de Cata Days.

En ese contexto, se dio un tiempo para frenar el programa y dedicar unas palabras.

«Quiero transparentar una situación, yo trabajé con… Pastelito me golpeó, trabajé con Keno Azócar. Durante dos años vivimos juntos. Yo vivía en una casa rodante al lado de él», comenzó diciendo, impactando a todos los presentes, como también a quienes veían la competencia desde su hogar.

Siguiendo por esa línea, le mandó sus condolencias a la familia: «Un abrazo gigante a la familia Azócar y al mundo del circo. No tenía idea, me acabo de enterar por Pastelito. A su familia un fuerte abrazo, sé que estás con Dios».

La noticia que impactó a Fiebre de Baile

Asimismo, la conductora del canal, Diana Bolocco, también se sumó a las palabras del actor. «Nuestras condolencias a su familia, por supuesto, y a ti también, Vasco», fueron sus palabras.

Vale recordar que antes, Pastelito reveló la muerte de Azócar, quien fue su colega en el mundo del espectáculo circense.

«Se nos fue un joven de circo que estaba en la gira Teletón trabajando. Le decíamos con mucho cariño Kenito Azócar. Tenía 28 años, le dio un infarto», expuso el participante del programa de baile.

“Le mando un saludo a su familia, que también es de circo. Un cariño para ellos, arriba el ánimo”, concluyó.

